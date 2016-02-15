یک میلیون و ۱۱۹هزارنفر در هرمزگان واجد شرایط رأی دادن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد انتخابات استان هرمزگان، بهروز اکرمی اظهارداشت: تمام برنامه ریزی ها برای حضور پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفند انجام شده و انتظار می رود مردم به طور گسترده در این عرصه مهم حضور یابند.

وی با بیان اینکه یک هزارو ۲۶۷ شعبه اخذ رأی در هرمزگان پیش بینی شده، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۷۲۹ شعبه ثابت و ۵۳۸ شعبه نیز سیار و ۴۸۳ شعبه شهری و ۷۸۴ شعبه روستایی است و تعداد اعضای شعب در هرمزگان بیش از ۱۵ هزار نفر خواهند بود.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان تصریح کرد: تمام فرایند انتخابات به غیر از اخذ رأی و شمارش آرا الکترونیکی خواهد بود و در همین راستا نیز تمام بسترهای مخابراتی و زیرساخت های مورد نیاز همچون دیگر نقاط کشور، در هرمزگان نیز فراهم است.

اکرمی با اشاره به آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن ماه، گفت: با توجه به اینکه این نامزدها به دنبال حضور در مرکز قانون گذاری هستند، از هم اکنون خود را به مقید به رعایت قانون بدانند.

استان هرمزگان دارای پنج کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده که سه نفر از حوزه مرکزی ( بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی وبندرخمیر) یک نفر از حوزه شرق استان (میناب، رودان، جاسک، سیریک وبشاگرد و یک نفر هم بندرلنگه) و یک نفر نیز از حوزه غرب (بستک وپارسیان) به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.