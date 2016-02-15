ظریف با موگرینی دیدار و رایزنی کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که در رأس هیأتی سیاسی و در چارچوب فرآیند گفتگوهای سطح بالا با مقامات بلژیک و اتحادیه اروپایی بامداد امروز (۲۶ بهمن) وارد بروکسل شد، دقایقی پیش با «فدریکا موگرینی» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به بروکسل در جمع خبرنگاران گفت: گفتگوهای سطح بالا در سطح معاونین در اتحادیه شروع شده و در سفر آینده موگرینی به ایران این گفتگوها در سطح وزیر باحضور کمیسیون های مختلف اتحادیه ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: به نظر می رسد روابط ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خصوص بلژیک به عنوان میزبان نشست های اتحادیه اروپا در آینده ای نزدیک گسترش خواهد یافت.

عصر امروز ظریف در دفتر نخست وزیر بلژیک و در دومین دیدار خود با «شارل میشل»نخست وزیر بلژیک رایزنی کرد.