عملیاتی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه شفافیت رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی دوشنبه شب در اختتامیه دومین جشنواره استانی مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری کردستان که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، گفت: در دوره های بعدی جشنواره های مطبوعات آثاری به مرحله داوری راه پیدا خواهند کرد که توسط روزنامه نگاران حرفه ای تهیه و منتشر شده باشند.

وی عنوان کرد: در جشنواره های استانی هم به منظور حفظ و توجه به فرهنگ بومی آثاری مورد پذیرش قرار می گیردند که درباره مباحث و مسائل مربوط به استان باشد.

وی با بیان اینکه رسانه های جمعی در آستانه تهدید و رسانه های اجتماعی در حال جایگزین شدن آنها هستند، اظهارداشت: الگوی مصرف رسانه ای با ظهور رسانه های مدرن تغییر یافته است و رسانه های سنتی جمعی رنگ و نفوذ آنها در جامعه کاهش پیدا کرده است.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از بین رسانه ها ی جمعی سه دسته از رسانه ها در عصر حاضر و با تغییر الگوی مصرف رسانه ی با تهدید کمتری مواجه شدند.

انتظامی افزود: رسانه هایی که نگاه جهانی دارند، رسانه های تخصصی و همچنین رسانه های محلی علارغم تغییرات ایجاد شده هنوز هم مورد توجه مخاطبان هستند.

وی با بیان اینکه توسعه کشور مستلزم توسعه مناطق مختلف در ایران است، بیان کرد: یکی از پایه ها و مبناهای توسعه مناطق هم رسانه ها هستند بنابراین ریل گذاری وسیاست گذاری دولت باید رشد رسانه ها و حمایت از آنها باشد.

وی عنوان کرد: براساس سیاست گذاری هایی که در وزارت ارشاد شده، اگر مطالب و مباحث منتشر شده در نشریه ای محلی، غیر محلی باشد از امتیازاتی که برای نشریات محلی در نظرگرفته شده است محروم می شود.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از برنامه های خود را در این معاونت پیگیری قانون سازمان نظام رسانه ای خواند و گفت: با گروهی از پژوهشگران مطالعه ای در خصوص ۹ نظام موجود درکشور هم چون نظام پزشکی، مهندسی و غیره انجام دادیم.

انتظامی ادامه داد: تمامی نظام های مذکور قانون مصوب مجلس دارند و رسیدگی به تخلفات و مسائل اعضای هر سازمان توسط هیئت مدیره آنها پیگیری و حل و فصل می شود.

وی افزود: بدلیل اینکه اظهار تمایلی از سوی اهالی رسانه برای تصویب قانون سازمان نظام رسانه ای نبود لذا اقدامات ما هم در این راستا متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ۶۰ کشور دنیا وجود دارد، اظهارداشت: این قانون در برخی کشورها عملیاتی شده و از آنجا که فرآیند اجرایی شدن آن زمان بر است در برخی هم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: این قانون در کشورما هم سال ۸۸ مصوب شدولی چون دولت وقت به آن اعتقادی نداشت بنابراین عملیاتی نشد.

انتظامی عنوان کرد: علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی هم طبق این قانون موظف اند اطلاعاتی که از آنها خواسته می شود از طریق رسانه ها منتشر و به اطلاع مردم برسانند.

وی عملیاتی کردن این قانون را مقدمه شفافیت خواند و بیان کرد: مبارزه با فساد با افشاگری خیابانی و بگم بگم امکان پذیر نیست بلکه دستگاه های حاکمیتی باید اطلاعاتی را که امانت‌دار آن هستند در اختیار رسانه ها بگذارند.