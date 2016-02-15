ظریف: آتش بس در سوریه نباید موجب سازماندهی دوباره تروریست ها شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، محمد جواد ظریف که به بلژیک سفر کرده است در نشست خبری مشترک با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه آینده مناسبی برای گفتگو بین ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد، گفت: برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه و یمن با اتحادیه اروپا مشورت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بسیار خوشحالم که در ادامه گفتگوهای موفقیت آمیز ایران و اتحادیه اروپا که با هدایت موگرینی و نقش ویژه وی در هدایت گروه ۳+۳ در مذاکرات هسته ای ایجاد کردند ما در ۲۳ دی ماه بسیار زودتر از آنکه پیش بینی می شد روز اجرای برجام رو داشتیم.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: اکنون ما وارد مرحله اجرای طرف غربی شده ایم . کشورهای اروپا و کشورهای عضو آن با علاقه اجرای برجام را دنبال می کنند و روابطی خوبی که نتیجه اجرای برجام خواهد بود شروع شده است.

وی گفت: گفتگوهای سیاسی و گفتگوهای سطح بالا که ما از هفته های گذشته با حضور موگرینی در تهران شروع کردیم در آینده نزدیک با سفر وی به تهران دنبال خواهد شد.

ظریف با تاکید براینکه در موضوعات منطقه ای زمینه زیادی برای همکاری وجود دارد، تصریح کرد: معتقدیم بحران های منطقه ما راه حل نظامی ندارد و نیازمند یک راه حل سیاسی است.

وی با بیان اینکه ما برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه و یمن با اتحادیه اروپا گفتگو و مشورت خواهیم داشت، گفت: در مونیخ این راه حل ها در خصوص سوریه در غالب حمایت بین المللی از سوریه شکل گرفت و امیدواریم هرچه زودتر به کمک های انسان دوستانه، توقف درگیری و یک راه حل سیاسی از طریق گفتگو بین سوری ها بدون تصمیم گیری از سوی دیگران، برسیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: همینطور در مورد افغانستان و مهاجرت می توانیم همکاری خوبی با اتحادیه اروپا داشته باشیم.

در ادامه این کنفرانس خبری وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره پیشروی‌های ارتش سوریه به سمت حلب و همچنین فرآیند رفع تحریم‌های ایران گفت:‌ درباره سوال اول اعتقاد داریم که باید تمام شرکت کنندگان به یک توافق عمومی دست یابند که بحران سوریه هیچ راه‌حل نظامی ندارد.

وی با اشاره به اینکه برخی بازیگران هنوز بر این باورند که موضوع سوریه راه‌حل نظامی دارد تأکید کرد: فکر می‌کنم که آنها باید این توهم را کنار بگذارند تا به آتش‌بس دست یابیم.

ظریف تصریح کرد که آتش‌بس نباید عاملی شود که متحدین برخی بازیگران منطقه‌ای دوباره سازماندهی شوند و این بسیار مهم است. ما همچنین تواق کردیم که نبرد علیه تروریسم بالاخص گروه تروریستی النصره و داعش متوقف نخواهد شد.

وزیر خارجه کشورمان گفت: ما باید بپذیریم که داعش و النصره هیچ خدمتی به عنوان اهرم سیاسی به هیچ کس نخواهند کرد. به محض اینکه برخی از همسایگان منطقه ای ما این واقعیت را بپذیرند و توهم سوءاستفاده از این گروه‌ها برای پیش بردن برنامه‌های سیاسی خود را کنار بگذارند پس از آن به سمت توقف دشمنی‌ها و آتش‌بس پیش خواهیم رفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه در زمینه تحریم‌ها در مسیر صحیح حرکت می‌کنیم گفت‌: عناصری روانی وجود دارند که باید به آنها پرداخته شود. من اعتقاد دارم که کشورهای اروپایی باید ضمانت‌های بیشتری برای موسسات مالی‌شان فراهم کنند که ما وضعیت جدیدی داریم که همه شامل آمریکا آن را تشویق می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای تعهدات برجام از سوی ایران و نیز علاقه‌مندی اروپا برای پیشبرد اجرای برجام ابراز امیدواری کرد که امریکا نیز تعهدات خود را به صورت موثر و پایداری انجام دهد.