موگرینی: همکاری ایران و اتحادیه اروپا ضروری است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، فدریکا موگرینی در نشست خبری مشترک با محمدجواد ظریف گفت: این اولین سفر رسمی ایشان به اتحادیه اروپایی است. این امر به نوعی نتیجه موفقیت مذاکرات هسته‌ای و روز اجرای برجام است.

وی همچنین تأکید کرد که کار بر روی اجرای برجام ادامه خواهد داشت و ادامه داد: اکنون گفتگوی دو جانبه ابتدا درباره روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. ما در این ماه برای آغاز دوباره این روابط کار کرده‌ایم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به دیدار ماه جولای در ایران با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایرانی از انجام مقدمات سفر خود در بهار سال آتی به ایران خبر داد. در این سفر به همراه چندین معاون کمیسیون به بررسی تمام حوزه‌های همکاری با ایران خواهیم پرداخت.

موگرینی با بیان اینکه برخی حوزه‌ها وجود دارند که درباره آنها شاید توافق کاملی نداریم گفت: اعتقاد داریم که هماهنگی و همکاری در سطح دو جانبه و منطقه‌ای ضروری است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به همکاری ایران و اتحادیه اروپا در فرآیند صلح سوریه افزود: این یقینا یکی از مهمترین موضوعات بحث امشب خواهد بود. گام‌هایی وجود دارند که باید برای کاهش تنش‌ها و دسترسی بشردوستانه در داخل سوریه باید برداشته شوند همانگونه که چند روز پیش در نشست مونیخ درباره آنها توافق کردیم.

وی با اشاره به اینکه در دیگر حوزه‌ها نیز همکاری ایران و اتحادیه اروپا می‌تواند ثمر بخش باشد خاطرنشان کرد: برای مثال در افغانستان منافع ما در این است که ثبات و امنیت در افغانستان برقرار شود.

موگرینی گفت: همانگونه كه مي دانيد امادگي ها براي ديدار از ايران در حال انجام است كه در بهار انجام خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: امشب سوريه يكي از محورهای رایزنی خواهد بود و اقدامات عيني براي كاهش تنش و دسترسي به كمكهاي بشر دوستانه در سوريه انجام خواهد گرفت.

در ادامه کنفرانس خبری، موگرینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا چه فعالیت‌هایی برای پایان دادن به خونریزی‌ها در یمن و پایان بمباران مردم این کشور توسط عربستان سعودی انجام می‌دهد، گفت:‌ سؤال درباره یمن سوالی مرتبط است زیرا اگرچه در نزدیکی ما نیست اما جزو موضوعات منافع سیاسی ما است. ما همچنین احساس می‌کنیم که اتحادیه اروپا وظیفه دارد به حل مناقشه در یمن کمک کند. نکته این است که این اتحادیه اروپا نیست که باید نقش حیاتی یا کلیدی را ایفا کند بلکه از تلاش‌های سازمان ملل برای یافتن راه‌حلی در آنجا حمایت می‌کند.

وی در ادامه افزود: بگذارید تصریح کنم همانگونه که آقای ظریف نیز چند روز پیش اشاره کرد از طریق همکاری در منطقه برخی از تنش‌ها را می‌توان حل کرد. یمن دارای عناصر ویژه‌ای است که مختص خود منطقه‌ بوده و ارتباطی با دینامیک‌های منطقه‌ای و خارجی ندارند. اما ما بسیار طرفدار یک هماهنگی منطقه‌ای یا دستکم رویکرد تنش‌زایی در منطقه هستیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تأکید کرد که در برابر مسائل سخت رویکردهای همکارانه و راه‌حل‌های برد-برد می‌توانند منجر به پیشرفت شوند و مناقشه بین همسایگان راه‌حل نیست.