به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بروکسل، محمد جواد ظریف وزير امور خارجه كشورمان، كه براي مذاكره با مقامات ارشد بلژیک و اتحادیه اروپا به بروکسل سفر نموده است، با «شارل میشل» نخست وزیر بلژیک دیدار و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به دو بار سفر وزیر خارجه بلژیک به ایران در دوره كنوني تاکید کرد : دو كشور از ظرفيتهاي خوبي براي توسعه مناسبات فيمابين از جمله در زمینه انرژی و همکاری های صنعتی و فناوری دارند.

وی ابراز امیدواری کرد، روابط اقتصادی بین جمهوري اسلامي ايران و بلژیک که به دلیل تحریم ها کاهش یافته بود، در دوره جديد به سرعت افزایش یابد.

طرفين همچنين در اين ملاقات در خصوص موضوع آوارگان و افراطی گري و تروریسم بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه کشورمان افزود : با توجه به اينكه فرصتها و تهديدات مشترکي پيش روي دو كشور قرار دارد، زمینه توسعه روابط بین دو کشور فراهم مي باشد.

ظريف با اشاره به تحولات منطقه تصريح كرد : مواضع برخي كشورها به تشديد بحران در سوريه كمك مي كند.

«شارل میشل» نخست وزیر بلژیک نیز در اين ديدار با اشاره به ظرفیت های زیاد دو کشور، ابراز امیدواری کرد در دوره پسابرجام زمينه به فعليت رساندن اين ظرفيتها فراهم آيد.

وی با اشاره به سفر قبلي وزیر امور خارجه بلژیک به تهران، از اینکه روابط دو کشور به سمت شکوفایی می رود ابراز خرسندی نمود و تاکید کرد: در انتظار سفر رئیس جمهوري اسلامي ایران به بلژيك هستيم.

نخست وزیر بلژیک در ادامه این دیدار با اشاره به اينكه بلژيك براي روابط دوجانبه خود با ایران اهميت قائل است، خواستار رايزني و مذاكره دو كشور در خصوص مسائل منطقه ای از جمله موضوع بحران سوریه و بحران آوارگان و تاثیر آن بر اروپا شد.

شارل ميشل با اشاره به لزوم تشویق بخش خصوصی بلژیک برای سرمایه گذاری در ایران گفت: از برقراري خط پرواز مستقیم بين تهران- بروکسل حمایت می کنیم.