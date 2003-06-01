پيروزي انقلاب اسلامي ايران از ثمرات قيام خونين پانزده خرداد است

عبدالله شهبازي محقق و نويسنده تاريخ انقلاب با اشاره به تاثيرات قيام 15 خرداد در روند شكل گيري انقلاب اسلامي گفت: قيام مردمي 15 خرداد به رهبري امام خميني (ره) واكنشي بود عليه سياستهايي كه استعمار غرب و حكومت پهلوي در ايران دنبال مي كرد و مقدمه اي براي تحقق شكوهمند ترين انقلاب اسلامي در ايران بود.

شهبازي با اشاره به اقداماتي كه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در راه تحقق ارمانهاي والاي حضرت امام خميني (ره) انجام شده است گفت: تلاشهاي زيادي در اين راه صورت گرفته است امااين تلاشها كافي نيست و متاسفانه در بسياري از زمينه ها به ويژه در حفظ اصالتهاي فرهنگي ، اسلامي و بومي از راه امام فاصله گرفته ايم.

عبدالله شهبازي حفظ روحيه استبداد ستيزي و استقلال طلبي در راه پيشبرد انقلاب اسلامي را امري ضروري عنوان كرد و گفت: رهبران فكري جامعه و مسئولان بايد به گونه اي عمل كنند كه ارمانهاي امام و شهيدان انقلاب حفظ شود.

وي با تاكيد بر اينكه تحقق ارمانهاي امام در گرو حفظ هويت انقلاب اسلامي است افزود: ركن اساسي هر حكومت و قدرتي خواست و اراده مردم است و حفظ بقاي نظام جمهوري اسلامي ايران در گرو حمايت و پشتيباني مردم از ان است و تا زماني كه رضايتمندي مردم از اركان نظام فراهم شود هيچ قدرتي يا نيروي نظامي نمي تواند اين قدرت عظيم مردمي را سركوب كند.



