به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری صبح سه شنبه در نشست خبری در محل فرمانداری شهرستان تاکستان اظهار کرد: در شهرستان تاکستان از مجموع ۱۷ نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲ نامزد اصولگرا، ۲نامزد اصلاح طلب و مابقی مستقل هستند.

وی افزود: آرای مردم امانتی در اختیار مسئولان است لذا با تلاش شبانه روزی و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های موجود از این امانت صیانت می کنیم.

فرماندار تاکستان تصریح کرد: هماهنگی خوبی در راستای برگزاری مطلوب انتخابات بین هیئت های نظارت و اجرایی برقرار است و بازرسان وزارت کشور هم در کنار بازرسان فرمانداری در شعب اخذ رای حاضر می شوند و کار بازرسی و اطلاع رسانی دقیق شعبات را به عهده دارند.

وی اظهار کرد: با همکاری ریاست دادگستری و دادستان شهرستان، در حال حاضر ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل شده و مجدانه پیگیر تخلفات انتخاباتی هستند و آرامش کنونی ایجاد شده مرهون مشارکت و همراهی تمام دستگاههاست.

حیدری در خصوص مشارکت مردمی در انتخابات هم گفت: شرکت چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد مردم انقلابی هیچگاه در شرایط حساس نظام و ولایت را تنها نمی گذارند و در صحنه انتخابات هم باشکوه در صحنه خواهند بود.

فرماندار تاکستان اعلام آمادگی مردم به ویژه جوانان را برای عضویت بر صندوقهای رای را بیانگر شوق مردم برای مشارکت در انتخابات بیان کرد و گفت: تعداد این متقاضیان تاکنون چهار برابر ظرفیت هر صندوق است که برای ما امکان بهره گیری از تمامی این افراد وجود ندارد.

حیدری افزود: در شهرستان تاکستان ۱۷۱ شعبه ثابت و سیار اخذ رای تدارک دیده شده که از این تعداد ۹۲ شعبه در تاکستان و بخش مرکزی، ۲۶شعبه در ضیاباد، ۲۶ شعبه در خرمدشت و ۳۰ شعبه در اسفرورین مستقر می شود.

فرماندار تاکستان تصریح کرد:جلساتی با داوطلبان تایید صلاحیت شده برگزار شده و توصیه هایی در راستای اجرای قانون و منشور انتخابات به آنها داده شده و به آنها گفته شده قانون را رعایت کنند و از مسیر قانون خارج نشوند.

وی گفت: اشکالاتی از سوی داوطلببان مجلس شورای اسلامی مشاهده شده که تا زمان صدور رای نمی توان به آنها تخلف گفت و این موارد در حال بررسی است.