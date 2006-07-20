2300 زنداني سال گذشته در كلاس هاي درس شركت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي دادگستري استان خراسان رضوي، در اين مدت براي 348 نفر در مقاطع ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان 782 نفر در مراكز فني و حرفه اي و يك هزار و 501 نفر در جهت آموزش احكام وقرآن و همچنين براي يك هزار و 754 نفر در رشته هاي مهارت زندگي كلاس هاي آموزشي برگزار شده است.

برپايه اين گزارش هم اكنون 70 درصد زندانيان اين استان با سواد هستند كه حدود 9 درصد ديپلم و 81/1 درصد تحصيلات دانشگاهي دارند.

اداه كل زندانهاي استان خراسان رضوي سال گذشته براي هفت هزار و 254 نفر را در عرصه هاي كاريابي، اشتغال، وام و معرفي به مراكز حمايتي خدمات لازم را ارايه كرد.