افشاريه در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره دوبله فيلم سينمايي "حيوان بزرگ" گفت: "گويندگاني چون پرويز بهرام، پيام حسينيان، اليزا اورامي، معصومه آقاجاني، آشا محرابي، محمد عبادي، صارمي و رهنمون اين روزها مشغول دوبله فيلم براي پخش از يكي از شبكه هاي تلويزيون هستند."

وي درباره داستان اين فيلم توضيح داد: "اين فيلم لهستاني سياه و سفيد است و داستان آن درباره شتري است كه جلوي خانه يك خانم و آقاي كارمند مي آيد و آنها عاشق اين شتر مي شوند و او را در شهر مي گردانند، اما اهالي شهر مخالف اين كار هستند و براي اين شتر ماليات تعيين مي شود. تا اينكه اهالي تصميم مي گيرند اين حيوان را از بين ببرنند."

افشاريه ادامه داد: "محمد حميدي مقدم هم تهيه كنندگي برنامه "مستند چهار" را بر عهده گرفته است. مديريت دوبلاژ يكي از مستندهاي خارجي اين برنامه با عنوان "آلنده" را بر عهده دارم و شنبه اين مستند را دوبله مي كنم. مستند سينمايي "آلنده" درباره رئيس جمهور شيلي است. اين مستند 85 دقيقه است و پيام حسينيان نريشن آن را مي گويد و پرويز بهرام و محمدعلي ديباج گويندگي كار را بر عهده دارند."