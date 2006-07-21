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۳۰ تیر ۱۳۸۵، ۹:۴۴

"حيوان بزرگ" براي تلويزيون دوبله مي‌شود

فيلم سينمايي "حيوان بزرگ" محصول لهستان به مديريت غلامعلي افشاريه مراحل دوبله را براي پخش از يكي از شبكه‌هاي تلويزيون سپري مي‌كند.

افشاريه در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره دوبله فيلم سينمايي "حيوان بزرگ" گفت: "گويندگاني چون پرويز بهرام، پيام حسينيان، اليزا اورامي، معصومه آقاجاني، آشا محرابي، محمد عبادي، صارمي و رهنمون اين روزها مشغول دوبله فيلم براي پخش از يكي از شبكه هاي تلويزيون هستند."

وي درباره داستان اين فيلم توضيح داد: "اين فيلم لهستاني سياه و سفيد است و داستان آن درباره شتري است كه جلوي خانه يك خانم و آقاي كارمند مي آيد و آنها عاشق اين شتر مي شوند و او را در شهر مي گردانند، اما اهالي شهر مخالف اين كار هستند و براي اين شتر ماليات تعيين مي شود. تا اينكه اهالي تصميم مي گيرند اين حيوان را از بين ببرنند."

افشاريه ادامه داد: "محمد حميدي مقدم هم تهيه كنندگي برنامه "مستند چهار" را بر عهده گرفته است. مديريت دوبلاژ يكي از مستندهاي خارجي اين برنامه با عنوان "آلنده" را بر عهده دارم و شنبه اين مستند را دوبله مي كنم. مستند سينمايي "آلنده" درباره رئيس جمهور شيلي است. اين مستند 85 دقيقه است و پيام حسينيان نريشن آن را مي گويد و پرويز بهرام و محمدعلي ديباج گويندگي كار را بر عهده دارند."

کد مطلب 355805

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