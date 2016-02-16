غلامحسین خانی صبح سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران پیرامون آخرین وضعیت طرح های هادی در روستاهای استان اصفهان، اظهار داشت: تعداد ۱۶ طرح هادی روستایی از شهرستان های فلاورجان ،نائین و فریدونشهر و ۱۱ طرح هادی روستایی از شهرستان‌های چادگان، بویین ومیاندشت، كاشان و لنجان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

وی به تائید و تصویب طرح‌های هادی بازنگری روستاهای قلعه امیر، جلال آباد، وبجگرد از توابع شهرستان فلاورجان خبر داد و بیان داشت: بازنگری طرح های هادی روستاهای نصرآباد، عشرت آباد و جهان آباد و همچنین الحاق اراضی به طرح هادی روستاهای كمال آباد، مهرآدران و سپرو از توابع شهرستان نائین از دیگر مصوبات کمیته طرح‌های هادی استان اصفهان است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان اعلام کرد: بازنگری طرح هادی روستاهای كاهگان علیا، هیران، سیرزار، وزوه، آبچك، كاگونك،كاهگان سفلی، بنه كمر، كمران و دستگرد ازتوابع شهرستان فریدونشهر نیز مورد تائید و تصویب قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب طرح هادی برای تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان اصفهان تا پایان سال ۱۳۹۴ افزود: از ابتدای سال جاری تاكنون تعداد ۶۵ طرح هادی روستایی در جلسه كمیته تصویب طرح های هادی استان اصفهان به تصویب رسیده است.

خانی اضافه کرد: طرح‌های هادی روستاهای لگاله، خرسانك سفلی، سرچشمه كوگانگ، ونك سفلی، اصفهانك علیا، اصفهانك سفلی و اصفهانك ساكی از توابع شهرستان چادگان و همچنین بازنگری طرح‌های هادی روستایی بسی نان، دره سوخته و الحاق اراضی به طرح هادی روستای آغچه شهرستان بویین و میاندشت به تائید و تصویب رسید.

وی اعلام کرد: بازنگری طرح هادی روستاهای ون و مهرآباد شهرستان كاشان و همچنین الحاق اراضی به طرح هادی روستاهای زردخشوئیه و كرچگان در شهرستان لنجان مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.