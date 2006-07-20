  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۰

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

آسمان اغلب استان هاي كشور صاف تا كمي ابري است

آسمان اغلب استان هاي كشور صاف تا كمي ابري است

سازمان هواشناسي ، آسمان اغلب استان هاي كشور را در 24 ساعت آينده صاف تا قسمتي ابري پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگراري مهر، هواي ساحل درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري در برخي نقاط ابري همراه با مه صبحگاهي و هواي استان هاي يزد، كرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، خوزستان، ايلام و بوشهر صاف تا قسمتي ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد و گرد و غبار پيش بيني مي شود.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسي كشور، هواي استان هرمزگان، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، ابوموسي، سواحل خليج فارس و درياي عمان صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار يا مه رقيق صبحگاهي خواهد بود.

بر پايه اين گزارش، هواي استان تهران و ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري پيش بيني مي شود و پيشينه و كمينه دماي هواي اين روز تهران به 37 و 27 درجه سلسيوس مي رسد.

کد مطلب 355815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها