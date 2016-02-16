فضل الله باقرزاده: نباید استرس کسب سهمیه المپیک به سئول کشیده شود

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه عملکرد فوق العاده مجتبی عابدینی در مسابقات پادووا ایتالیا و صعود وی به رده دوازدهم رنکینگ جهانی، موقعیت کسب دو سهمیه المپیک برای شمشیربازی ایران را مهیا کرد، اظهارداشت: البته مسجل شدن این دو سهمیه به نتایجی که شمشیربازان ایران و به خصوص عابدینی در مسابقات ورشو لهستان کسب می کنند هم بستگی دارد.

وی با اشاره به اینکه تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران فردا عازم محل برگزاری رقابت های جام جهانی ورشو لهستان می شود، خاطرنشان کرد: مجتبی عابدینی در حال حاضر در رده دوازدهم جدول قرار دارد و به همین دلیل در مرحله مقدماتی این رقابت ها قرعه استراحت خواهد داشت و به طور مستقیم راهی جدول 64 نفره می شود؛ این یعنی 2 امتیاز قطعی المپیک برای مجتبی در ورشو لهستان که قطعا کمک حال وی خواهد بود.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: اینکه در پایان مسابقات ورشو لهستان چه سرنوشتی برای شمشیربازی ایران به لحاظ کسب سهمیه المپیک رقم خواهد خورد تا حد زیادی به عملکرد مجتبی عابدینی بستگی دارد؛ اگر مجتبی بتواند به جدول 16 نفره صعود کند عالی است و اگر به جدول 8 نفره راه پیدا کند ک فوق العاده خواهد بود؛ دراین صورت احتمال اینکه جایگاه عابدینی در جمع 14 نفر برتر جهان در رنکینگ جهانی تثبیت شود بسیار زیاد خواهد شد و این یعنی قطعی شدن دومین سهمیه المپیک برای ایران.

وی در این رابطه ادامه داد: در حال حاضر علی پاکدامن در رده 29 جهان قرار دارد. مجتبی عابدینی و دو بازیکن کره ای تنها بهترین های آسیا هستند که در رنکینگ جهانی بالاتر از پاکدامن قرار دادند و از طریق رنکینگ صاحب سهمیه می شوند. در این صورت علی به عنوان بهترین بازیکن آسیایی صاحب رنکینگ می شود.

باقرزاده با بیان اینکه مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی که هفته اول فروردین ماه برگزار خواهد شد، آخرین میدان تاثیر گذار در وضعیت المپیکی شمشیربازان است، گفت: البته شمشیربازان ما باید در ورشو به گونه ای عمل کنند که استرس کسب سهمیه و باید و نبایدهای آن به سئول و مسابقات قهرمانی جهان کشیده نشود. امیدوارم چنین شود و درهمین ورشو سهمیه عابدینی و پاکدامن مسجل شود.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه مجتبی عابدینی و علی پاکدامن طی این مدت تمرینات خیلی خوب و تاثیرگذاری زیر نظر پیمان فخری داشته اند و با آمادگی کامل و ایده آل راهی ورشو خواهند شد.

فضل الله باقرزاده در پایان با یادآوری اینکه مسابقات قهرمانی آسیا و زون آسیا 25 فروردین ماه در چین آغاز می شود، گفت: برای این رقابت ها نیز بهترین های اسلحه فلوره و اپه مردان و سابر، اپه و فلوره بانوان اعزام خواهد شد.