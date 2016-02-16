به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «دیوانا» از منظقه راجستان دوشنبه شب ۲۴ بهمن ماه و در ششمین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر تماشاگران علاقه مند به موسیقی را در تالار وحدت به وجد آوردند.

انورخان منقانیار یکی از سرشناس ترین خوانندگان منطقه راجستان است که با هم آمیختن موسیقی کلاسیک و مردمی هندوستان به عنوان یکی از هنرمندان شاخص این عرصه معرفی شده است. او یکی از بهترین تجلی­ های موسیقی خوانندگان منقانیار است که در گروه دیوانا به ارائه موسیقی بسیار متفاوت می­‌پردازد و نقطه­ قوت دیوانا در ضرب­آهنگ بسیار خلاقانه­ آن است.

وی در کنسرتی که شب گذشته با حضور شهرام ناظری خواننده پیشگام موسیقی ایرانی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر و تعدادی دیگر از هنرمندان برگزار شد همراه با سایر اعضای گروه از جمله قاضی خان بارانا، فیروزخان منقایار، داره خان و قوارخان منقایار با اجرای قطعاتی منتخب از موسیقی منطقه راجستان شب خاطره انگیز و پرهیجانی را برای مخاطبان رقم زد.

اجرای قطعه «مست قلندر» به عنوان یکی از قطعات معروف گروه، حرکات نمایشی یکی از نوازندگان و نوع طراحی لباسی که برای این برنامه در نظر گرفته شد به حال و هوای این کنسرت بخش بین الملل جلوه ای دیگر داد.

البته نماینده گروه «دیوانا» قبل از آغاز اجرا با حضور در صحنه گفت: تماشاگران محترم این گروه از سرزمین راجستان می آید و امروز معرف موسیقی‌ای است که موسیقی آبا و اجدادی این منطقه با سنت درخشان است. موسیقی ما از گستره صحرا و دریا و آسیای جنوبی سخن می گوید که امیدوارم امشب از شنیدن آن لذت ببرید.

گروه اجرایی کنسرت در پایان برنامه ضمن تقدیر از شهرام ناظری با دعوت از وی روی صحنه به این هنرمند شال سنتی منطقه راجستان را اهدا کرد.