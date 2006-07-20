شبكه خبر انگليسي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دارابي معاون پارلماني و استان هاي سازمان صداو سيما ظهر امروز در اراك با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: در شرايطي كه استكبار و صهيونيسم در مسير اهداف خود دست به جنايت مي زنند ما رسانه اي كه با دنيا سخن بگويد و اخبار را منتشر كند نداريم و راه اندازي شبكه خبر انگليسي ضروريست.

وي كه در مراسم معارفه مدير كل جديد صداو سيماي استان مركزي سخن مي گفت دنياي كنوني را عصر جنگ رسانه ها خواند و گفت: امروز اخبار لبنان و فلسطين در بايكوت رسانه هاي غربي قرار دارد و اخبار واقعي به گوش دنيا نمي رسانند.

دارابي تلاش استكبار را تخريب اسلام در دنيا خواند و افزود: احياي قدرت اسلام واقعي و خودباوري مسلمانان و آزادي خواهان جهان به بركت انقلاب اسلامي است.

معاون پارلماني و استان هاي سازمان صدا و سيما در ادامه با اشاره به اهداف سلطه جويانه استكبار گفت: استكبار در هر زمان با روي كار آوردن و ساقط كردن دست نشانده خود بيشترين توطئه را عليه اسلام و انقلاب ترتيب مي دهد كه نمونه آن روي كار آمدن و رفتن طالبان، زرقاوي و اكنون مهاجر در عراق است كه آمار شهداي شيعه در عراق را دو برابر كرده است.

وي تصريح كرد: مسائل فوق است كه گسترش اطلاع رساني و نقش رسانه صداو سيما را مهم مي كند و ما در اين مسير گام برمي داريم.

وي در ادامه فعاليت صداو سيما را در عرصه 96 شبكه به 30 زبان زنده دنيا عنوان كرد و اضافه كرد: دريافت برنامه هاي شبكه قرآن از برنامه هاي جدي صداو سيما است .

در اين مراسم ضمن تقدير از عباس پورنصار مدير كل سابق صداو سيماي استان ، ابراهيم طاهري به عنوان مدير كل جديد معرفي شد.