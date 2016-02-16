به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف طی سفر به کشور سوریه با روسای نهادهای جمهوری اسلامی در محل سفارت ایران در این کشور دیدار و گفتگو کرد.

براساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین محمدی با قدردانی و تشكر از زحمات و تلاش های مسئولان و رزمندگان جبهه مقاومت و كسانی كه در خط مقدم با استكبار و گروه های تكفیری مبارزه می كنند، اظهارداشت: مهمترین اصل در پیروزی رزمندگان مقاومت، حفظ روحیه جهاد، مقاومت و شهادت است كه باید با تقویت مبانی اخلاقی، فرهنگی و معنوی این روحیه را حفظ و تقویت كرد.

وی یاد شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و افزود: بعد از موفقیت های بدست آمده، باید مراقب باشیم دشمن با ایجاد تفرقه بین امت اسلامی و رزمندگان جبهه مقاومت، اختلاف افکنی نكند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: رفتار و منش ما باید منطبق با تعالیم اسلامی بوده و برای مردم منطقه الگو باشد.

همچنین در این دیدار، محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه ضمن خیر مقدم به رئیس سازمان اوقاف، با ارائه گزارشی از وضعیت منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست های راهبردی نظام، همواره مدافع دولت و ملت سوریه بوده و جهت تقویت جبهه مقاومت و پیروزی رزمندگان اسلام از هیچ كمكی دریغ نخواهد كرد .

وی تاكید كرد: در دیدار با رئیس جمهور و مسئولین سوری همواره مراتب تقدیر و تشكر ایشان از ملت و دولت ایران بیان شده و ایشان قدردان زحمات دولت و نظام جمهوری اسلامی هستند.

در پایان این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین سیبوی، نماینده مقام معظم رهبری در سوریه با اظهار خرسندی از حضور مسئولان ایرانی در این کشور ، اظهار امیدواری كرد؛ این سفر دستاوردهای خوبی برای منطقه و جهان اسلام داشته باشد.