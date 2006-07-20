وزن كشي سه وزن دوم مسابقات كشتي آغاز شد

به گزارش خبرنگار ورزشي مهر از كرج؛ در مرحله كشتي گيران سه وزن 60 ،74 و 96 كيلوگرم روي باسكول مي روند. در اين مرحله نفرات زيربراي رقابتهاي فردا وزن كشي مي شوند و رقباي خود را خواهند شناخت.

اسامي نفرات اوزان مختلف به شرح زير است :

وزن 60 كيلوگرم : مراد محمدي ، مهدي تقوي ، مرتضي پاشا اميري، عادل شاه پلنگ، محمد اصلاني، مهدي باباجعفري، محسن جهانبخشيان ،مصطفي آقاجاني، مهدي خاكزاد، محمد طلايي ، عليرضا درويشي و بيژن چنگيزي فر

وزن 74 كيلوگرم : مهدي هادي زاده ، علي اصغر بذري،روح اله عالي، هادي حبيبي، مهدي منصوري، شاهين كيانيان ، ميثم مصطفي جوكار، حميد كمروند، محمد علي حقيقت دوست ، مهدي بهابسته ، سعيد رياحي و حسين حسيني

وزن 96 كيلوگرم : حميد سيفي، سعيد ابراهيمي ،جعفردليري، عليرضا سليماني ، سعيد اميري، اميرعباس مرداي، ياسر قرباني ، محمد صادق زاده ،شهاب قرباني ،ابوذر اسلامي و مهدي نوري.

مسابقات اوزان ياد شده فردا درمجموعه ورزشي انقلاب كرج به منظورشناخت نفرات تيم ملي كشتي آزاد كشور در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود.