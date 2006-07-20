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۲۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۳۶

/ رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد /

وزن كشي سه وزن دوم مسابقات كشتي آغاز شد

وزن كشي سه وزن دوم مسابقات كشتي آغاز شد

دومين روز وزن كشي مسابقات كشتي آزاد بزرگسالان كشور مرحله دوم انتخابي تيم ملي در استاديوم شريعتي كرج آغاز شد .

به گزارش خبرنگار ورزشي مهر از كرج؛ در مرحله كشتي گيران سه وزن 60 ،74 و 96 كيلوگرم روي باسكول مي روند. در اين مرحله نفرات زيربراي رقابتهاي فردا وزن كشي مي شوند و رقباي خود را خواهند شناخت.

اسامي نفرات اوزان مختلف به شرح زير است :

وزن 60 كيلوگرم : مراد محمدي ، مهدي تقوي ، مرتضي پاشا اميري، عادل شاه پلنگ، محمد اصلاني، مهدي باباجعفري، محسن جهانبخشيان ،مصطفي آقاجاني، مهدي خاكزاد، محمد طلايي ، عليرضا درويشي و بيژن چنگيزي فر

وزن 74 كيلوگرم : مهدي هادي زاده ، علي اصغر بذري،روح اله عالي، هادي حبيبي، مهدي منصوري، شاهين كيانيان ، ميثم مصطفي جوكار، حميد كمروند، محمد علي حقيقت دوست ، مهدي بهابسته ، سعيد رياحي و حسين حسيني

وزن 96 كيلوگرم : حميد سيفي، سعيد ابراهيمي ،جعفردليري، عليرضا سليماني ، سعيد اميري، اميرعباس مرداي، ياسر قرباني ، محمد صادق زاده ،شهاب قرباني ،ابوذر اسلامي و مهدي نوري.

مسابقات اوزان ياد شده فردا درمجموعه ورزشي انقلاب كرج به منظورشناخت نفرات تيم ملي كشتي آزاد كشور در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود.

کد مطلب 355827

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