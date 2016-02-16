به گزارش خبرگزاری مهر، «وائل الحلقی» نخست وزیر سوریه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین «علی محمدی»، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و هیأت همراه که در محل نخست وزیری سوریه و با حضور سفیر کشورمان برگزار شد، ضمن خیر مقدم به هیئت جمهوری اسلامی، مجاهدت های امام خمینی (ره) در بنیانگذاری جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی را ستود و افزود: انقلاب اسلامی ایران حرکت عظیمی در جهان معاصر به شمار می رود که منشأ تحولات بزرگی در منطقه و جهان شده است.

وی با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه و جبهه مقاومت افزود: امروز ما خوشحالیم که سطح همکاری و روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوریه با هدایت ها و حمایت های مقام معظم رهبری به اوج خود رسیده است.

وائل الحلقی با تأکید بر ضرورت افشای تفکر انحرافی و سیاست های ناصواب و غلط وهابیت در منطقه و جهان اسلام و خنثی سازی آن تصریح کرد: وزارت اوقاف سوریه با کمک علمای دینی توانسته با معرفی اسلام واقعی به مردم جلوی ترویج این تفکر انحرافی را بگیرد.

نخست وزیر سوریه تأکید کرد: امروز دشمنان مشترک ما از همدلی و وحدت در کشور مسلمان ایران و سوریه ناراحتند.

در این دیدار همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف کشورمان هم ضمن تبریک پیروزی های اخیر جبهه مقاومت در میادین نبرد علیه تکفیری ها گفت: دولت و ملت ایران برای پیروزی و موفقیت کشور سوریه در مبارزه با تروریسم دعا می کنند و امیدواریم به فضل الهی پیروزی نهایی با نابودی دشمنان اسلام محقق شود.