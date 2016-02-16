به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست ویژه مرکز فرهنگی شهر کتاب، در هفته آینده با عنوان «ایام صادق» با محوریت شخصیت سید محمدصادق طباطبایی روز دوشنبه ۳ اسفند با حضور و سخنرانی علی جنتی، حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، استاد لوریس چکناواریان، حجت‌الاسلام دکتر محمد مقدم، دکتر سیدمحمدمهدی جعفری، مهندس حسین کاشفی و دکتر غزاله طباطبایی، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

یکی از خواندنی‌ترین خاطرات سیاسی ـ اجتماعی معاصر ایران، خاطرات دکتر سیدمحمدصادق طباطبایی است که به جنبش دانشجویی ایران، حوادث لبنان، امام موسی‌صدر، انقلاب فلسطین، شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و امام‌ خمینی اختصاص دارد و در سه جلد به همت موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی منتشر شده است.

سیدصادق طباطبایی چهره‌ای استثنائی در دوران معاصر و تاریخ انقلاب اسلامی است که در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی با شخصیت‌های مختلف در ارتباط بود و وسعت دید و بیان شیوای او زبانزد رجال سیاسی و فرهنگی است. طباطبایی آثاری در حوزه‌های علمی و فرهنگی تالیف و ترجمه کرد که از جمله ترجمه‌ آثار نیل پستمن متفکر آمریکایی، را می‌توان نام برد.

نشست ویژه‌ شهر کتاب با همکاری موسسه‌ی امام موسی‌ صدر و با حضور اصحاب فرهنگ و سیاست به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر سیدمحمدصادق طباطبایی روز دوشنبه سوم اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.