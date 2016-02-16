به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالفقاری در همایش حمایت و سلامت خانواده که صبح امروز برگزار شد، افزود: کمیته امداد متولی فقر نیست، ولی در این خصوص مسئولیت دارد و تلاش می‌کنیم تا فقر بین‌ نسلی نشود و با توانمندسازی و ارائه تسهیلات به مددجویان هر سال ۱۰ درصد از آنها از چرخه حمایت خارج می شوند.

وی تاکید کرد: کار حوزه حمایت یک کار بین بخشی است و هر چه اطلاعات از فقر هدفمند باشد، منابع نیز هدفمند هزینه خواهند شد. در بین مددجویان معتقدیم که فقر شغل نیست و امروزه کار امداد درمانگری است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به اینکه سالانه ۳ میلیون نفر مراجعه کننده داریم، گفت: ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه سلامت پرداخت می‌شود، در حالی که مسئولان می‌توانند از اطلاعات ما در مورد مددجویان و بیماری‌های مرتبط با فقر استفاده و اعتبارات را در راه درست هزینه کنند.

ذوالفقاری تاکید کرد: کمیته امداد نمی‌خواهد به صورت انحصاری فقرزدایی کند و آمادگی داریم با سایر نهادها و ارگان‌های حمایتی همکاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه فقر در سه بعد امداد، خانواده و جامعه وجود دارد، گفت: در دوره تحریم با شرایط موجود کشور تعداد فقرا بیشتر شد، اما اعتبارات ما افزایش پیدا نکرد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به اینکه ۵۰ درصد جمعیت کمیته امداد حداقل ۵ نیاز اساسی دارند، اظهار داشت: ۱۵۰ هزار خانوار فاقد مسکن و ۳۵۰ هزار خانوار نیز مسکن نامناسب دارند، به همین دلیل تاکید ما، سرپناه مددجویانمان است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ هزار بیمار صعب‌العلاج داریم، گفت: همچنین ۴۰۰ هزار سرپرست بیمار تحت پوشش امداد هستند و ما وضعیت سلامت مددجویان را یک خطر جدی می‌دانیم و بر همین اساس باید تمامی مددجویان در شهرها و روستاها بیمه باشند.

ذوالفقاری گفت: اقدامات حمایتی در کشور باید تقویت شود که یکی از آنها یارانه مددجویان است، به طوری که یارانه‌ای که یک فقیر می‌گیرد، با یارانه یک فرد عادی یکسان است که این درست نیست.