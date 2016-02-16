به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در حالی به روز هشتم رسیده است که طی دو روز گذشته فروش اندکی در گیشه پشت سر گذاشت و به گفته متولیان سینمایی این بی مهری ناشی از نسخه پیچیده شده از طرف متولیان سینمایی در پایتخت است.

روز سه شنبه و در هشتمین روز از سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با اکران فیلم «ابد و یک روز» و اکران ویژه «بادیگارد» دنبال می شود و انتظار می رود که صندلی های خالی و در انتظار تماشاچیان به اشغال علاقه مندان در بیاید.

طی دو روز گذشته مردم با استقبال کم نارضایتی خود را از کیفیت نسبتا پایین فیلم های این دوره از جشنواره نشان دادند و به مسئولان سینمایی پیام دادند که به سلیقه خود احترام می گذارند.

استقبال اندک خراسانی ها در طی دو روز گذشته از فیلم های جشنواره فجر به گفته معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ناشی از نسخه پیچیده شده پایتخت برای فهرست فیلم ها است.

ناصر نبی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم های این دوره از جشنواره به صورت مجموعه ای از ستاد مرکزی جشنواره در تهران به مشهد ارسال شده است و لذا این معاونت نقشی در گزینش فیلم های این دوره نداشته است.

به نظر می رسد بی مهری و بدقولی های معاون سینمایی وزیر ارشاد باعث شد تلاش های ستاد استانی جشنواره از چشم اهالی سینما دور بماند چراکه بی کیفیتی فیلم ها، بخش های متنوع و جدیدی را که به این دوره از جشنواره اضافه شده در حاشیه قرار داده است.

با این حال تلاش های مسئولان استانی نتیجه داد و دو فیلم دارای نماد سیمرغ با عنوان «ابد و یک روز» و «ایستاده در غبار» امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه در سالن های نمایش مشهد اکران می شود.

به نظر می رسد دلیل جدایی سینمادوستان مشهدی از سینما طی دو روز گذشته انتظار برای اکران این دو فیلم بوده است.

فروش اینترنتی باز و بسته شد

فروش اینترنتی بلیط فیلم های «ابد و یک روز» و «ایستاده در غبار» از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه امروز باز شد اما مسئولان ترجیح دادند پاسخ مردم ایستاده در صف و مقابل گیشه را بدهند و به همین دلیل فروش اینترنتی را بستند.

زمان آغاز فروش بلیط فیلم ایستاده در غبار هنوز معلوم نیست و باید منتظر تأیید مسئولان ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد برای اکران قطعی این فیلم باشیم.

در هر صورت سهم مشهدی ها از اکران این دو فیلم برتر جشنواره ۲هزار و ۴۰۰ صندلی برای هر یک از آن ها است.

بادیگارد اکران ویژه دارد

استقبال خراسانی ها از فیلم بادیگارد همچنین موجب شده است تا این فیلم در یک نوبت ویژه امشب در سینما آفریقا به نمایش در بیاید و به گفته مدیر سینما هویزه بلیط آن تنها به صورت حضوری فروخته می شود.

همچنین فیلم مستند آزادی به کارگردانی رضا فرهمند و کمیل سهیلی امروز ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در سینما هویزه نمایش داده می شود.