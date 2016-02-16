به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا نوروزی دبیر انجمن اورولوژی ایران، روز سه شنبه در نشست خبری روز ملی سلامت مردان، با عنوان این مطلب که اهدای تخمک در کشور قانونی است، تاکید کرد: برای اهدای اسپرم در کشورمان، قانونی نداریم.

وی گفت: اکثریت دهندگان تخمک در کشور، بچه دارند و می خواهند تخمک خود را اهدا کنند.

نوروزی همچنین با اعلام اینکه اکثریت اهداکنندگان تخمک شوهر ندارند، تاکید کرد: در کشور برای اهدای تخمک، قانون وجود دارد و از این رو، مسیر اهدای آن به دقت نظارت و کنترل می شود.

نوروزی در ارتباط با اهدای اسپرم که گفته می شود در برخی مراکز و مطب ها انجام می شود، گفت: اهدای اسپرم در کشور ما قانونی نیست و فتاوی شرعی زیادی هم ندارد.

دبیر انجمن اورولوژی ایران با اشاره به اینکه اهدای اسپرم در مراکز درمان ناباروری کشور انجام نمی شود، افزود: ممکن است از مسیرهای غیرمعمول چنین کاری انجام شود که انجمن های علمی موافق آن نیستند.

دکتر فرزین سلیمان زداه مسئول برگزاری روز ملی سلامت مردان نیز در این نشست خبری، با اشاره به بیماری های شایع جنسی همچون انزال زودرس، ناباروری و...، گفت: بر اساس تعریفی که از ناباروری ارائه می شود، ۱۵ درصد زوج های ایرانی نابارور هستند.

وی از ویروس «واریکوسل» که اغلب بدون درد است به عنوان عامل ناباروری در مردان نام برد و افزود: این عارضه اغلب از اواخر دوران نوجوانی و آغاز جوانی پیدا می شود و می توان با یک جراحی بسیار ساده، آن را درمان کرد.

این اورولوژیست با اشاره به آمار ۳۲ هزار مبتلا به ایدز در کشور، گفت: متاسفانه الگوی انتقال ایدز در حال تغییر است و در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد موارد انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی اتفاق می افتد.

سلیمان زاده در ادامه به برنامه های روز ملی سلامت مردان(۶ اسفند) که در اولین پنج شنبه اسفند برگزار می شود، اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۱۰۰ اورولوژیست در کشور داریم که نزدیک به نیمی از آنها در این روز، مشاوره رایگان به مردان ارائه می دهند.

وی از اختصاص ۱۰ تا ۱۵ سرای محله با همکاری شهرداری تهران برای انجام ویزیت رایگان مردان در این روز خبر داد و گفت: قرار شده سه بیمارستان امام(ره)، شهید هاشمی نژاد و لبافی نژاد نیز، در روز ششم اسفند فضایی را برای انجام مشاوره رایگان مردان اختصاص دهند.

در ادامه دکتر عباس بصیری رئیس انجمن اورولوژی ایران، با اشاره به اینکه سن امید به زندگی در مردان نسبت به زنان کمتر است، اظهارداشت: مردان، کمتر به سلامت خودشان توجه می کنند و این در همه دنیا وجود دارد.

وی با اعلام اینکه در برنامه امسال روز ملی سلامت مردان به بیماری های جنسی توجه کرده ایم، گفت: این روز اهمیت بسزایی دارد که مردان امر پیشگیری را بیشتر رعایت کنند تا در صورت بروز علائمی از یک بیماری خاص خیلی سریع برای درمان مراجعه نمایند.

بصیری تاکید کرد: شیوع بیماری سنگ کلیه در مردان بین ۲ تا ۳ برابر بیشتر از خانم ها بوده و در عین حال بیماری اذیت کننده، دردناک و با عوارض بسیاری است به گونه ای که در مراحل حاد بیمار را زمین گیر می کند.

رئیس انجمن اورولوژی ایران در ادامه با عنوان این مطلب که بسیاری از داروها و درمان های مختص مردان تحت پوشش بیمه نیستند، گفت: شایع ترین داروی پروستات پوشش بیمه ای ندارد.