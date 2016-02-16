باور جوانان نسبت به اشتغال باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: درحوزه جوانان تنها طرح آسیب ها و مبانی نظری تغییرات عمیق ایجاد نمی کند.

سرپرست فرمانداری شهرستان البرز افزود: برای حل مشکلات این حوزه می بایست با ارائه راه کارهای عملی و منطقی گام برداشت.

عسگری با اشاره به باورهای عمیق دینی و تمدن اصیل موجود، افزود: برای حل مشکلات این حوزه می بایست فاصله مطلوب میان نقطه آغاز و پایان برنامه هایمان را بررسی کنیم و اگر بتوانیم تنها یک گام در بهبود شرایط موجود برداریم، توانسته ایم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر حضور مدیران ارشد در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان افزود: عملکرد جوانان در ساختار آینده جامعه تاثیر بسزایی دارد.

عسگری بیان کرد: مدیران در هر حوزه باید عملکرد خود را نقد کنند و تمامی دستگاه های متولی امور جوانان در زمینه سیاستگذاری کلان، اجرا برنامه های بلندمدت و... می بایست مشارکت پیگیر داشته باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری كرد: با شناسایی ظرفیت ها و استفاده از برنامه های منسجم و همچنین جهت دهی به اوقات فراغت جوانان میتوانیم درایجاد تغییرات عمیق و ریشه دار در این حوزه به موفقیتهای بیشتری دست یابیم.