به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری روز سه شنبه در مشهد مقدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با گروه های خودسر و افراد و یا جریاناتی که تصمیم به بر هم زدم نظم انتخابات vh داشته باشند و مسیری بر خلاف قانون طی کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه به هیچ حزب و یا جریانی اجازه حرکت بر خلاف قانون را در خلال جریان انتخابات نخواهیم داد اظهار کرد: در این راستا اقدامات پیشگیرانه در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به آمادگی کامل نیروی انتظامی و تهیه ملزومات برای برگزاری انتخابات قانونمند و در سایه قانون و امنیت اظهار کرد: در این راستا 250 هزار نفر از نیروهای انتظامی به منظور ایجاد نظم و امنیت در انتخابات پیش رو استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات و برنامه ریزی لازم از چند ماه گذشته برای برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در فضایی آرام انجام پذیرفته است ادامه داد: نیروی انتظامی با تمام توان برای ایجاد آرامش و امنیت انتخابات ورود پیدا خواهد کرد.

راه اندازی قرارگاه نوروزی

فرمانده انتظامی کشور همچنین از خدمات پلیس با راه اندازی قرار گاه نوروزی به مناسبت ارایه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی خبر داد و گفت: پس از برگزاری انتخابات با اتکا به خداوند متعال قرارگاه نوروزی برای تامین امنیت و رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی وارد عمل خواهد شد.

تحرکات دشمن رصد می شود

وی همچنین با اشاره به تحرکات مذبوحانه دشمن در مرز های کشور بیان کرد: تمامی حرکات دشمن در مرز های کشور رصد می شود و خوشبختانه تا کنون هر گونه توطئه و یا تصمیم برای نفوذ به داخل خاک کشور قبل از رسیدن به مرز خنثی شده است.

وی افزود: در حال حاضر به ویژه در مرز های شرقی با مجموعه اقدامات کنترلی و حفاظتی امنیت کامل برقرار است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر برنامه های در پیش رو برای افزایش نیرو ها و تقویت نیروی انتظامی در سطح کشور نیز گفت: کمبود نیرو در برخی از استان ها و شهر ها با جذب و گزینش نیروهای جدید برطرف می شود.