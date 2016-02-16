به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر نصیر احمدنور سفیر کبیر و نماینده فوق العاده افغانستان در ایران نیز در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران گفت: فرصت سرمایه گذاری در هر دو کشور به دلیل تاریخ و فرهنگ مشترک ایران و افغانستان وجود دارد. سرمایه گذاران افغانستان بیشتر علاقه مند به سرمایه گذاری با بازدهی زودهنگام هستند.

نصیر احمدنور افزود: احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی از زمینه های فرهنگ مشترک در دو کشور است که حفاظت از آن ها می تواند با امضای تفاهمنامه میان مسئولین دو کشور انجام شود.

او بناهای تاریخی را از جاذبه های مهم گردشگری دو کشور ایران و افغانستان خواند و گفت: بخش خصوصی می تواند در این عرصه سرمایه گذاری کند.

او در مورد تمایل سرمایه گذاران افغانستان در سرمایه گذاری بناهای تاریخی ایران افزود: تاکنون چنین امکانی وجود نداشته است، چون افغانستان گرفتاری های داخلی خود را دارد و سرمایه گذاران افغانستانی باید از طریق اطلاع رسانی در نمایشگاه ها و رسانه ها علاقمند به سرمایه گذاری در ایران شوند.

سفیر کبیر افغانستان در ایران با اشاره به این که ممکن است سرمایه گذاری در میراث فرهنگی مورد علاقه سرمایه گذاران خصوصی افغانستان نباشد، گفت: در افغانستان چیزی شبیه به صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی وجود ندارد ولی نهادهای مربوطه و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در موضوع بناهای تاریخی فعالیت می کنند.

نصیر نوراحمد همچنین درخصوص مزیت های وجود صندوق در بهره برداری از آثار و اماکن تاریخی گفت: تشکیل صندوق و اختصاص بودجه آن به بناهای تاریخی در ایران بیانگر علاقه مردم و مسئولین به صیانت از بناهای تاریخی ایران است و نشان می دهد دولت ها نیز می توانند در موضوع مرمت و بهره برداری از اماکن تاریخی ورود کنند که موجب افزایش جاذبه های گردشگری و سرمایه گذاری پر منفعت و درازمدت می شود.