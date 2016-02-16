به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که مجتبی محرمی در این تمرین حضور پیدا کرد. این تمرین از ساعت ۱۵:۳۰ با صحبت های برانکو آغاز شد و سرمربی سرخپوشان از اهمیت بازی با سایپا و وضعیت این تیم در جدول برای بازیکنانش صحبت کرد.

سپس بازیکنان با دویدن های سرعتی و استقامتی به گرم کردن بدن هایشان پرداختند.

مرتضی قدیمی پور، الکساندر لوبانف، سوشا مکانی و علی محسن زاده تمرینات اختصاصی شان را زیر نظر ایگور پانادیچ انجام دادند. پس از چند دقیقه قدیمی پور و محسن زاده به تمرینات گروهی اضافه شدند. اما سوشا مکانی و لوبانف تمرینات اختصاصی و ویژه را زیر نظر مربی دروازه بان ها ادامه دادند.

هندبال در نیمه زمین برنامه دیگری بود که برانکو برای سرخ پوشان در نظر گرفته بود. این قسمت از تمرین به نحوی بود که پرسپولیسی ها باید با دست پاسکاری می کردند و در نهایت مهاجمان توپ را با سر درون دروازه جای می دادند. برانکو تاکید ویژه ای داشت تا بازیکنان در زدن ضربه سر دقت کنند.

سانتر از جناحین برنامه دیگری بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود که کریم باقری نیز در این تمرین تذکراتی را به سرخ پوشان می داد تا این تمرین را به درست انجام دهند.

مجتبی محرمی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس هم امروز در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی حاضر شد تا تمرین امروز را از نزدیک تماشا کند. محرمی پیش از شروع تمرین با بازیکنان و کادر فنی خوش و بش گرمی داشت.

این تمرین در شرایطی در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی پیگیری شد که حضور هواداران و خبرنگاران در آن ممنوع بود.

رضا خالقی فر هم امروز تنها حدود ۳۰ دقیقه دور زمین دوید و سپس به رختکن رفت.