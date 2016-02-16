پیمان جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وظیفه ستاد انتخابات از ابتدای شروع فرآیند انتخابات، تشکیل کمیته های متناظری بود که از سوی وزارت کشور اعلام شد و ستاد انتخابات استان بر اساس آن کمیته ها را تشکیل داد.

وی افزود: بعد از صدور حکم توسط استاندار، اولین جلسه با اعضای ستاد به منظور هماهنگی و تشریح وظایف آنان ابلاغ شد.

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری خوزستان تصریح کرد: شروع کار به طور رسمی از اردیبهشت سال گذشته بوده و تاکنون برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات بیش از ۶ جلسه با فرمانداران برگزار کردیم.

جهانگیری بیان کرد: ستاد انتخابات استان تاکنون ۲۵ جلسه تشکیل داده و به منظور آشنایی کامل فرمانداران آزمون قانون انتخابات ویژه فرمانداران و بخشداران برگزار شد.

وی ادامه داد: بازدید میدانی از فرمانداری ها به منظور بررسی محل شعب و آنتن دهی شعب انجام شد. کار برگزاری انتخابات در استان و فرآیند آن توسط ۵۰ هزار نفر انجام می شود.

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری خوزستان یادآور شد: بحث فراهم آوری و تهیه گزارشات از شهرستانها و ارسال به وزارت انجام شد.

جهانگیری گفت: پیگیری مسائل آموزشی و معرفی هفت نفر از کارکنان مطلع و با تجربه به وزارت کشور نیز از دیگر فعالیت های انجام شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به گستردگی آموزش اعضای شعب، نمایندگان فرمانداران و هیئت های اجرایی علاوه بر هفت نفر مربی و کسانی که آموزش می دهند، طی نامه ای یک نفر کارشناس مطلع به انتخابات برای آموزش اعضای شعب توسط فرمانداری ها معرفی شدند.

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری خوزستان خبر داد: تا پایان وقت اداری امروز ۲۷ بهمن ۹۴ اسامی قطعی داوطلبان توسط وزارت کشور به استانداری و فرمانداری ها اعلام می شود و جمع بندی و تهیه و تنظیم انتشار و آگهی نامزدها هم توسط فرمانداران در مراکز حوزه انتخابیه در ۲۸ بهمن ۹۴ انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات از روز ۲۹ بهمن به مدت یک هفته تا روز پنجم اسفند ۹۴ آغاز می شود.