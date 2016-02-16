به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اصل سعیدی پور ضمن اشاره به دستاوردهای دو مرحله بازدید هیات کارشناسی آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن از بزرگترین بندر تجاری کشور طی سه ماه اخیر، گفت: در مرحله اول که حدود دو ماه پیش با حضور آقای "آسادا" مشاور ارشد این آژانس در امور اقتصادی صورت گرفت، بازدیدهایی از امکانات و بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی به صورت کلی و عمومی انجام شد.

وی افزود: در سفر اخیر که آقای آتسوشی هم این مقام مسئول را همراهی می کرد، طی دو روز از بخش های مختلف بندر شهید رجایی شامل ترمینال کانتینری ۱ و۲، طرح توسعه بندر، ترمینال‌های جنرال کارگو و فله، بندر نفتی خلیج فارس، اراضی پشتیبانی، خطوط ریلی، سیستم X-Ray بندر، ترمینال کانتینر ریلی بازدید بعمل آمد.

معاون امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: در سفر اخیر، بنادر شهید باهنر و حقانی و همچنین بندرگاه نخل ناخدا در شهر بندرعباس نیز مورد بازدید قرار گرفت و کارشناسان جایکا با مسئولین بخش‌های مختلف این بنادر در خصوص فعالیت‌ها، استراتژی‌ها، طرح‌های توسعه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گفته سعیدی پور، تدوین طرح جامع در خصوص اراضی ۲۴۰۰ هکتاری و راه اندازی شهر لجستیکی، تکمیل ترمینال کانتینری شماره ۳، طراحی و ساخت ترمینال اختصاصی مواد معدنی، خرید ۱۸ دستگاه گنتری‌کرین و ۴۴ دستگاه ترانستینر جهت نصب در ترمینال شماره ۲، لایروبی و عریض کردن کانال دسترسی به بندر خلیج فارس، برقی کردن تعدادی از ترانس‌های دیزلی، ساخت و راه اندازی قطار سریع‌السیر بین شهر بندرعباس و بندرشهید رجایی و طراحی و ساخت بزرگراه جدید بندرشهیدرجایی از جمله عمده‌ترین مسائل مطرح ‌شده از سوی مسئولین بندر شهیدرجایی در جلسات مشترک بود.

وی اضافه کرد: همچنین خرید کشتی‌های مسافری و تفریحی ژاپنی جهت فعالیت در مسیر بندرعباس به قشم و هرمز، توسعه ترمینال مسافری دریایی در بندر شهید حقانی و تجهیزات مورد نیاز در خصوص توسعه گردشگری دریایی، تکمیل بندرگاه نخل ناخدا شامل ساخت ترمینال مسافری، حوضچه‌ها، هتل و سایر امکانات رفاهی از دیگر موارد مطرح شده در رابطه با بنادر دیگر استان بود.

وی ادامه داد: نیاز به بازطراحی جانمایی ترمینال‌های بندری، استفاده بیشتر از دستگاه‌های اسکن کانتینر و X-Ray و سرعت بخشیدن به پروسه اسکن کانتینرها و گسترش و توسعه ترمینال کانتینری ریلی از جمله مباحث مطرح شده از سوی این هیات بود. همچنین اشاره به برنامه های ایران در دوره پساتحریم دعوت از کارشناسان و مدیران سازمان بنادر جهت شرکت در دوره‌های آموزشی و بازدید از بنادر ژاپن به عنوان مباحث دیگر بود.

سعیدی پور در پایان گفت: هیات بازدیدکننده آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) خاطر نشان کردند که انجام سرمایه گذاری در پروژه‌های مورد نظر، نیازمند بررسی و تحقیقات وسیع و دقیق‌تر خواهد بود.

لازم به ذکر است، آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) یک مؤسسه دولتی ژاپنی است که به عنوان بازوی مشاوره دولت با هدف معرفی طرح‌های مطالعاتی یا اجرایی در بخش‌های سرمایه‌گذاری، عمرانی، عملیاتی، توسعه تکنولوژی، بهداشتی، کشاورزی و ... در کشورهای در حال توسعه تاسیس شده است.