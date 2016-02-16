به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی ن‍ژاد پیش از ظهر سه شنبه، با اشاره به اینکه جلسات ستاد ساماندهی سفرهای نوروزی در شهرداری اصفهان به خوبی فعالیت خود را انجام داده است، اظهار داشت: از این رو تمام برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و نگرانی در این راستا وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بودجه امسال شهرداری به سرعت آماده و برای نخستین بار شورای سازمان در زمان مقرر به اتمام رسید، ابراز داشت: همچنین جلسات ستاد تسهیلات سفر در سال جاری بسیار منظم برگزار شده و امیدوارم سال جدید سالی متفاوت با سال‌های قبل باشد.

شهردار اصفهان با بیان اینكه قرار است اصفهان را در سال جدید متفاوت ببینیم، ادامه داد: بر همین اساس انتظارم از شهرداران بسیار زیاد است که در حوزه فضای سبز كارهای بسیار خوبی انجام شده اما انتظار من بسیار بیشتر از این است.

جمالی‌نژاد گفت: در زیباسازی قبل از آرایش نیاز به پیرایش كردن وجود دارد اما در كمال تاسف در شهر اصفهان این موضوع دیده نمی شود، به طور مثال تابلوهایی در سطح شهر وجود دارد كه رنگ و روی آن رفته و چهره نازیبایی به شهر داده است و انتظار دارم همکاران در عرصه پیرایش نیز به طور جدی ورود پیدا كنند.

وی با تاكید بر اینكه لازم است هر كمیته‌ای در حوزه خودش یكسری كارهای نو و خلاقانه انجام دهد، اضافه كرد: به طور مثال در حوزه فرهنگی چه اشكالی دارد كارهایی انجام دهیم كه در كشور بی نظیر و متفاوت باشد، برای اینكه شهر شاد داشته باشیم لازم است برنامه‌های مختلفی كه در سالن‌های سربسته انجام می‌شود به مكان‌های روباز شهر بیاوریم.

شهردار اصفهان افزود: با توجه به اینكه در ایام عید مسافران بسیاری به شهر ورود می‌كنند نیاز است آب در رودخانه جاری باشد و اگر در این زمینه مدیریت خوبی صورت پذیرد در ایام عید آب رودخانه را جاری خواهیم دید.

لزوم ساماندهی ورودی‌های شهر اصفهان

وی با اشاره به لزوم ساماندهی ورودی‌های شهر اصفهان، تاكید كرد: یكی از زیباترین ورودی‌های شهر می‌تواند محور درچه و آتشگاه باشد اما در حال حاضر یكی از آشفته‌ترین محورها كه چهره نازیبایی به ورودی‌ شهر داده همین محور است که باید تمهیدات لازم پیرامون آن صورت گیرد.

جمالی نژاد بیان داشت: بسیاری از مسافران كه به شهر ورود می‌كنند هدفشان توقف در اصفهان نیست اما به دلیل اینكه آشنایی خوبی با راه‌ها ندارند مجبوراند از محورهای پر ترافیك شهر عبور كنند كه این موضوع مشكلات بسیاری را هم برای شهر و هم برای خودشان به وجود می آورد و مسافری كه قصد ندارد در شهر بماند صلاح است كه دسترسی ها برای وی مشخص شده و راهنمایی های لازم صورت پذیرد تا به شهر ورود نكند.

وی در ادامه به كمیته ترافیك شهرداری اصفهان اشاره كرد و افزود: نیاز است همکاران در كمیته ترافیك قوی تر عمل كنند و با توجه به اینكه تغییر مدیریت در این زمینه صورت گرفته باید به طور جدی در این عرصه ورود كرده تا با بحران مواجه نشویم.

شهردار اصفهان اضافه كرد: با توجه به اینكه مردم تعصب بسیار زیادی نسبت به شهر خودشان دارند لازم است آنها را در كارهای خودمان مشاركت دهیم.

وی با اشاره به تصادفات جاده‌ای ادامه داد: بدترین خاطره‌ای كه ممكن است برای مسافران در ایام نوروز رخ دهد همین موضوع است و این موضوع نقش نهادهای مسئول را در این زمینه سنگین تر می‌كند.

جمالی نژاد تاكید كرد: باغ فدك می‌تواند حضور بسیار زیاد مسافران كنار رودخانه را بشكند و لازم است جاذبه‌هایی در این منطقه ایجاد شود تا توزیع مسافر به خوبی انجام شود.