افزایش ظرفیت ناوگان مسافری دریایی قشم برای نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر موسوی زمان اجرای طرح نوروزی سال ۹۵ را در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین اعلام کرد و گفت: ظرفیت ناوگان مسافری و حمل خودرو، افزایش یافته و بازرسی های متمرکز و دوره ای جهت افزایش ایمنی سفرها و پیشگیری از سوانح دریایی انجام می‌شود.

وی افزود: افسران کنترل و بازرسی اداره بنادر قشم بازرسی های متمرکزی را از شناوران مسافری و حمل خودرو انجام داده اند، همچنین تا کنون از حدود۴۸۰ فروند قایق تفریحی ساحلی بازرسی صورت گرفته و این بازدیدها تا اوایل اسفند ماه ادامه دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از آمادگی ۳۵ فروند شناور مسافری با ظرفیت ۳هزار و ۹۲۶ صندلی برای طرح نوروزی در مسیرهای دریایی بنادر ذاکری، حقانی و هرمز خبر داد و گفت: ۳۲ فروند شناور لندینگ کرافت با ظرفیت ۱۵۰۰ دستگاه خودرو در بنادر پهل و لافت نیز در این طرح مشارکت خواهد داشت که ۴فروند شناور بیشتر از سال گذشته است.

موسوی یادآور شد: در وضعیت فعلی که هنوز طرح نوروزی آغاز نشده، ۳۲ فروند شناور با ظرفیت ۳هزار و ۳۴۴صندلی در مسیرهای دریایی قشم به بندرعباس و هرمز فعال است. وی از ساماندهی و تجهیز ایمنی شناوران همیار ناجی و نصب آنتن ایستگاه رادیویی در مبادی گردشگری جنگل حرا خبر داد.