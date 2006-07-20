وليعهد عربستان از استقرار نيروهاي بين المللي در جنوب لبنان حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سلطان بن عبدالعزيز پس ازديداروگفتگوي با ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه گفت : ما نمي توانيم به اسرائيل اجازه بدهيم كه همچنان به حملات موشكي خود به لبنان ادامه دهد.

وليعهد عربستان سعودي پس ازشركت درضيافت نهار كه ژاك شيراك به افتخار وي ترتيب داده بود، به خبرنگاران گفت : عربستان از هر سياست حكيمانه با هدف دستيابي به راه حل مشكلات كنوني حمايت و پشتيباني مي كند.

سلطان بن عبدالعزيزهمچنين افزود : كشورش از استقرارنيروهاي حافظ صلح بين المللي درجنوب لبنان و مرزهاي فلسطين اشغالي حمايت مي كند .

وي درپاسخ به سوالي در اين زمينه گفت : ما معتقديم كه حضور نيروهاي حافظ صلح درجنوب لبنان ،بهترين راه حل خواهد بود.

وليعهد عربستان اضافه كرد: ما نمي توانيم اسرائيل را آزاد بگذاريم تا به تحركات و اقدامات خود ادامه دهد، همانطوري كه ما نمي توانيم قبول كنيم كه اسرائيل زندگي شهروندان،غيرنظاميان، زنان ، كودكان و سالخوردگان را به بازي بگيرد.

اين در حالي است كه تلويزيون ان تي وي لبنان با انتقاد شديد از مواضع منفعلانه جهان عرب به ويژه كشورهاي عربستان، مصر، اردن و كويت، مواضع آنها را چراغ سبزي به رژيم صهيونيستي براي تشديد حملاتش به لبنان قلمداد كرد.

در نهمين روز ازحملات جنون آميز رژيم صهيونيستي به لبنان بيش از 300 لبناني شهيد شدند وهمچنان برخي از كشورهاي عرب منطقه درقبال اين جنايات سكوت اختيار كرده اند و هيچ اقدامي براي متوقف حملات صهيونيستها به شهروندان لبناني انجام نمي دهند.