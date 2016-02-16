به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همكاری انجمن روان‌شناسی اسلامی، نشست علمی ناخودآگاه در متون دینی را فردا چهارشنبه ۲۸ بهمن برگزار می‌کند.

هدف از برگزاری این نشست علمی، ارائه یک مفهوم روان‌شناختی مستکشف از قرآن و روایات است که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاویانی، استادیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می‌شود.

اقسام ناخودآگاه در روان‌شناسی(شناختی، عاطفی و رفتاری)، ناخودآگاه در بیان صاحب‌نظران روان‌شناسی و مکانیزم های ورود به ناخودآگاه ازجمله محورهای اصلی مباحث این نشست علمی است.

سؤالاتی نظیر آیا مفهوم «ناخودآگاه» از آیات و روایات، قابل استکشاف و قابل‌تأیید است؟ و آیا مفهوم «ناخودآگاه» که از متون اسلامی کشف می‌شود، انطباق کامل با «ناخودآگاه» مطرح‌شده توسط فروید و پیاژه دارد؟ سؤالاتی است که در خلال این نشست علمی بدان‌ها پاسخ داده خواهد شد.

دبیر علمی نشست علمی «ناخودآگاه در متون دینی» حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا سالاری فر استادیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.

این نشست علمی فردا چهارشنبه ۲۸ بهمن از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در محل ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم به نشانی بلوار جمهوری، کوچه شماره ۲ برگزار می‌شود.