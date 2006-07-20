مصر خواستار آتش بس فوري در خاورميانه شد / انگليس آتش بس را در گرو آزادي دو نظامي صهيونيست دانست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، "احمد ابوالغيط " در كنفرانس خبري با همتاي انگليسي "مارگارت بكت" گفت: ما آتش بس فوري را براي اعمال خشونت آميز خواستار هستيم و معتقديم جامعه بين المللي بايد مسئوليت پذير باشد.

وزير خارجه مصر با تاكيد بر اينكه هدف بايد حل وفصل سياسي باشد ادامه داد : ما در نهايت به شوراي امنيت سازمان ملل متحد متوسل شويم تا مسئوليت خودش را از طريق تصويب قطعنامه اي مبني بر درخواست آتش بس فوري برعهده بگيرد.

در مقابل وزير خارجه انگليس كه همواره از سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي در منطقه حمايت مي كند گفت : آتش بس با آزادي فوري دو نظامي اسرائيلي كه حزب الله لبنان در 12 ژوئيه به اسارت گرفته ارتباط دارد. اين اظهارات تكرار سخنان توني بلر نخست وزير انگليس در روز چهارشنبه است .

بكت گفت: همه شديدا براي آتش بس تلاش مي كنند اما اهميت جايگاه اين موضوع كه قابل ادامه يافتن باشد مهم است .

وي با اشاره به حزب الله تصريح كرد: ما به طرحها و پيشنهاداتي نيازمنديم كه به دولت و نيروهاي ارتش لبنان اجازه دهد تا سيطره كامل سرزمين خود را برعهده بگيرند.

وزير خارجه انگليس عنوان كرد: راه ساده براي پايان دادن به درگيريها آزاد كردن دو نظامي اسرائيلي اسير است .

بكت مجددا موضع كشورش مبني بر درخواست از اسرائيل براي خويشتنداري بيشتر اعلام كرد و گفت: ما مي پذيريم كه اسرائيلي ها حق دفاع از خودشان را در برابر اعمال تحريك آميز رعب انگيز داشته باشند اما از آنها مي خواهيم تاثير و پيامدهاي حملاتشان را عليه شهروندان درنظر بگيرند.

بيكت افزود : همه بسيار نگران هستند و از كشته و زخمي شدن شماري از لبنانيها و آوارگي هزاران نفر در اين درگيريها متاثرو اندوهگين شدند.

در نهمين روز تهاجم جنون آميز رژيم صهيونيستي به لبنان تاكنون 327 لبناني شهيد شدند و بيش از نيم ميليون نفر آواره شدند.

رژيم صهيونيستي علي رغم سانسور شديد خبري تنها آمار كشته هايش را 29 نفراعلام كرده ، اما آمارتلفات بيشتر از آن چيزي است كه اعلام كرده اند.