فضای کار برای پرستاران در مراکز درمانی بخش دولتی وخصوصی موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار جامعه پرستاری با نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مراکز درمانی استان به نیروی پرستاری نیاز شدید دارند، اظهار داشت: در زمینه جذب نیروی پرستاری مشکلاتی وجود دارد که به علت وجود برخی مشکلات پرستاران به صورت شرکتی جذب مراکز درمان می شوند.

وی با بیان اینکه فضای کار برای نیروی پرستاری در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت توسط دولت در کشور بار زیادی را از دوش پرستاران استان برداشت و ضرورت دارد همانند اجرای این طرح طرحی برای حل مشکلات نیروی پرستاری نیز اجرا شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه بیش از ۱۹ هزار نفر نیروی کار در دانشگاه علوم پزشکی تبریز فعالیت می کنند، اظهار داشت: بخش عظیمی از این افراد مربوط به پرستاران می شود.

صومی با اشاره به برگزاری برنامه های متعدد به مناسبت دهه فجر شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: در تمامی مراکز درمانی استان جشن های مختلفی برای بزرگداشت دهه فجر برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم روز پرستار در تهران به صورت جداگانهه، افزود: امسال به علت وجو پاره ای مشکلات و اختلافات متاسفانه مراسم روز پرستار کشوری به صورت جداگانه برگزار گردید که این امر برای پرستاری و بخش سلامت نبود ولی خوشبختانه این مراسم در تبریز به صورت جامع و پرشکوه برگزار شد.

صومی از کسب دو مقام دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بخش های مدیریت فرهنگی و مسایل مربوط به پزشک خانواده در سطح کشور خبر داد.

وی ادامه داد: پرستاران با تلاش شبانه روزی خود همواره در راستای دفاع از ارزش ها و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گام بر می دارند.

صومی در پایان ایشان از هیئت مدیره نظام پرستاری تبریز و مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به علت وجود هماهنگی های لازم تقدیر و تشکر کرد.