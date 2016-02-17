مداحان و شعرای آئینی سطح بندی می شوند/ ضرورت توجه به تولید محتوا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با اعضای کانون مداحان استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود، ضمن بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی با وجود گستردگی فعالیت های مداحان و شعرای آئینی طرح ساماندهی مداحان را در دستور کار خود دارد، بیان داشت: این برنامه با هدف تعیین صلاحیت این قشر، رفع مشکلات صنفی آنها و تغذیه فکری از سال های پیش مطرح شد و البته در ابتدا بسیاری این طرح را با مشکلات جدی روبرو می دانستند که به لطف خدای متعال و همکاری پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی این امر به خوبی محقق شده است.

وی یکی از ماموریت های سازمان تبلیغات اسلامی را نظارت بر گروه های تاثیرگذار جامعه مانند مداحان دانست و افزود: این سازمان با اساسنامه ای پا به میدان گذاشته است که توسط ولی فقیه و نه دولت و مجلس شورای اسلامی تدوین شده پس اهمیت و جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی به نحوی است که می تواند در اشاعه فرهنگ دینی تاثیرات بسزایی داشته باشد که مداحان و شعرای آئینی نیز جزئی از این مجموعه هستند.

کار مداحان از اهمیت بالایی برخوردار است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با تاکید بر اهمیت رسالت مداحان در جامعه، گفت: این اهمیت ها سبب شد تا شناسایی ظرفیت های مداحی در کشور مد نظر سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد که این تفکر در نهایت منجر به تشکیل کانون مداحان در استان ها شد که وظیفه آموزش، تغذیه فکری، حمایت، ظرفیت سنجی، نیاز سنجی و شناسایی استعدادهای جدید حوزه مدح را بر عهده دارد که به نوبه خود گامی موثر در راستای صنفی ساختن فعالیت های مداحان محسوب می شود.

روحانی نژاد افزود: امروز سازمان تبلیغات اسلامی در حد توان خود برای مداحان، شناسایی استعدادهای این حوزه، رفع مشکلات صنفی این قشر و تغذیه فکری آن ها تلاش هایی انجام داده است اما باید دانست که کمبود اعتبارات مشکلاتی را برای همه نهادهای فرهنگی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه مداحان نقش ویژه ای در جامعه دارند، ادامه داد: مداحان و شعرای آئینی به واسطه در اختیار داشتن تریبون و مخاطب می توانند تاثیر بسزایی در اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی ایفا کنند اما در این بین نباید از نقش شعرای آئینی غافل بود و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این راستا همواره نام شعرای آئینی را همراه با مداحان ذکر می کند چرا که از اهمیت کار این عزیزان آگاه است.

مداحان به محتوای مدح توجه ویژه کنند

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت تولید محتوای اسلامی و مناسب در مداحی، گفت: مداحان می بایست در بیان مطالب خود دقت نظر داشته باشند تا دچار آسیب های حوزه مداحی نشویم همچنین مداحان به ویژه جوانان می توانند با فراگیری لحن های ویژه، نغمه های موسیقی سنتی، سبک های مداحی و ... بر تاثیرگذاری خود در جامعه بیافزایند.

روحانی نژاد با بیان اینکه امروز مداحی دستخوش تغییرات فراوانی شده است، افزود: اما مداحان باید توجه داشته باشند که تولیداتشان می بایست خدایی باشد و خاستگاه نغمه هایشان حب اهل بیت(ع) قرار بگیرد تا بتوانند در دل مردم تاثیرگذار بوده و در کارشان موفق باشند همچنین با وجود هجمه های سنگین دشمنان در جبهه های فرهنگی مداحان می بایست با علم روز و مطالعه کتب، مقالات، جزوات و گوش فرا دادن به توصیه های اساتید فن، در این زمینه آمادگی لازم را برای مقابله با هجمه دشمنان داشته باشند.

وی درباره سطح بندی مداحان نیز توضیح داد: این امر از جمله برنامه های شاخصی است که سازمان تبلیغات اسلامی برای ساماندهی مداحان و شعرای آئینی کشور مد نظر دارد که ملاک اصلی آن تولید محتوای فرهنگی، دینی و تاثیرگذاری بر جامعه در کنار تسلط به مداحی و هنر شعر آئینی است.

وظیفه مداحان در جامعه رسمیت یافته است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به رسمیت یافتن مداحی در جامعه طی دهه گذشته، گفت: امروز دو اتفاق عمده درباره مداحی رخ داده است که این هنر را به جایگاهی قابل عرضه در جامعه رسانده که در وهله نخست به رسمیت شناختن تاثیر مداحان توسط دولت ها، مسئولان و نهاد های فرهنگی است زمانی مداحان و تاثیرات آنها بر جامعه جدی گرفته نمی شد و به این دلیل بر تولید محتوای این حوزه نیز توجهی صورت نمی گرفت اما امروز شرایط به مراتب تغییر کرده است.

روحانی نژاد توضیح داد: دومین امری که در این حوزه رخ داده، هدایت، ساماندهی و رتبه بندی مداحان است که می تواند بر فعالیت های صنفی مداحان نقشی بسزا داشته باشد که با دو هدف حمایت از جامعه مداحان و شعرای آئینی و سپس نظارت بر محتوای این بخش انجام پذیرفته است.

وی افزود: از این رو می بایست توجه ویژه ای به قشر مداح کنیم تا بتوانیم در اشاعه فرهنگ دینی موفق باشیم چرا که این قشر در زمره تاثیرگذارترین اقشار جمعه قرار می گیرند.

در این نشست ۴۰نفر از اعضای کانون مداحان استان سمنان حضور داشتند.

یک هزار و ۹۱۹ مداح در سطح استان سمنان ساماندهی شده اند.