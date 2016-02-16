به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا سیدحسینی بعد از ظهر امروز در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در موقوفات و بقاع متبرکه اظهار داشت: نگاه‌های موجود به سرمایه گذار در استان یزد خوشایند نیست زیرا طبق یک عادت، همه برای سودی که سرمایه گذار از کنار اجرای یک پروژه می‌برد، چرتکه اندازی می کنند که این نگاه خطرناک است.

وی افزود: این نگاه، سرمایه گذار را از استان خارج می‌کند بنابراین دستگاه‌ها و ادارات بدون چرتکه اندازی برای سود و منفعت سرمایه گذار، فقط حق و حقوق قانونی خود را دریافت و مطالبه کنند.

سیدحسینی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند طولانی امور اداری برای جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: از زمانی که یک سرمایه گذار برای مشارکت در اجرای یک طرح درخواست می دهد تا زمانی که کار به مرحله اجرا برسد، یک روال بسیار طولانی طی می شود.

وی عنوان کرد: این زمان باید بسیار کوتاه شود و حداکثر به یک هفته برسد و برای رسیدن به این وضعیت به برنامه ریزی نیاز است.

سیدحسینی تاکید کرد: تکلیف سرمایه گذار باید از ابتدای کار مشخص باشد و این امر با برنامه ریزی، پهنه بندی، آماده سازی مجوزها، آماده سازی طرح و ... امکان پذیر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد تصریح کرد: ما نیز در استانداری هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد و تعهد می دهم تا امور برای سرمایه گذاران بی‌نوبت انجام شود.