۹۰۰ نفر عهده دار اجرای انتخابات درمیامی هستند/۱۸۰۰ نفر رای اولی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی بعداز ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه در آستانه انتخابات هفتم اسفندماه آتی در محل فرمانداری میامی، ضمن بیان اینکه براساس قانون وظیفه ما اجرا، هماهنگی و پشتیبانی از انتخابات سالم است که امیدواریم بتوانیم این تکلیف را بخوبی انجام دهیم، ابراز داشت: همه شرایط برای برگزاری انتخاباتی شایسته و سالم در شهرستان انجام شده است.

وی افزود: در انتخابات دوره های گذشته مردم همیشه در صحنه میامی حضور بیش از ۹۰ درصدی را به ثبت رساندند و همین مردم قطعا در انتخابات آتی نیز با توجه به شرایط ایران در جهان و منطقه حضور حداکثری خواهند داشت.

۱۸۰۸ رای اولی در میامی وجود دارد

فرماندار میامی ضمن تقدیر از حضور مردم این شهرستان در راهپیمایی ۲۲بهمن، گفت: مردم فهیم و شهید پرور میامی در دورترین روستاها تا بزرگترین بخش ها با حضور در این حماسه عظیم بار دیگر حماسه آفریدند لذا انتخابات پیش رو نیز بار دیگر عرصه دلاوری و حماسه سازی این مردم مومن و انقلابی خواهد بود.

قاضی افزود: در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ۳۰هزار نفر در شهرستان میامی می توانند در رای گیری شرکت کنند و این مهم قطعا با مشارکت بی نظیر مردم همراه خواهد شد که این امر همان هدفی است که مد نظر رهبر فرزانه انقلاب به عنوان حضور حداکثری مردم است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۸۰۸ رای اولی در میامی وجود دارد، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی مردم در برنامه ریزی های کلان دخیل هستند و با حضور در انتخابات و انتخاب نامزد اصلح در آینده کشور سهیم خواهند بود و رای اولی ها نیز قطعا با درک این اهمیت در انتخابات پیش روی، شرکت خواهند کرد.

فرماندار میامی همچنین با تاکید بر نقش اصحاب رسانه در حضور پرشور مردم در آزمون هفتم اسفندماه، گفت: اصحاب رسانه باید در ایجاد شور و نشاط انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نقش موثری را ایفاء کنند.