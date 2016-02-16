۱۰۰۰ پزشک خانواده از روستاها خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عزت الله گل علیزاده روز سه شنبه در نشست خبری هیئت رئیسه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران افزود: باید مقوله سلامت و نظام ارائه خدمات بهداشت عمومی اهمیت ویژه ای داشته باشند زیرا دولت یازدهم نیز موضوع سلامت مردم را یکی از مهمترین دغدغه های خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: عوامل بسیاری در سلامت مردم تاثیرگذار است، به همین منظور باید مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا در کلانشهرها و وجود ریزگردها در استان های غربی و جنوبی رفع شود تا سلامت مردم به خطر نیافتد.

گل علیزاده ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی سه کمیسیون بهداشت و درمان، اجتماعی و آموزش و تحقیقات به حوزه سلامت می پردازند که امیدواریم در مجلس آینده نیز این کمیسیون ها فعالیت های جدی برای تامین سلامت مردم داشته باشند.

وی با بیان اینکه انتخابات مهمی در پیش رو داریم، گفت: ضمن دعوت مردم برای شرکت در انتخابات، از آنان می خواهیم که افراد شایسته را انتخاب کنند تا مجلسی کارآمد داشته باشیم و موضوعات مهم مردم بویژه سلامت مد نظر آنها باشد.

گل علیزاده خاطرنشان کرد: دولت از ابتدای فعالیت خود، دو موضوع مهم هسته ای و سلامت را به خوبی پیگیری کرده بطوریکه در مورد پرداختی هزینه سلامت از دید مردم اقدامات خوبی صورت گرفته و قرار است به ۳۰ درصد کاهش یابد.

وی همچنین اجرای طرح تحول سلامت را از دیگر سیاست های دولت عنوان کرد و گفت: توجه حاکمیت به مقوله سلامت بسیار موثر است و هیچوقت در نظام بودجه ریزی به این مقوله تا این حد توجه نشده و اکنون جز چهار اولویت دولت به شمار می رود.

نایب رئیس دوم مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: متاسفانه آن طور که باید یا شاید به پزشک خانواده روستایی پرداخته نشد و در اوایل دولت یازدهم در حدود هزار نفر از این طرح خارج شدند سپس پزشک خانواده شهری مطرح شد اما در این طرح هم تامین منابع مالی همچنان مهمترین مسئله بود.

وی ادامه داد: به دلیل عدم تامین منابع مالی، بالای ۶ ماه تاخیر در پرداختی های این پزشکان به وجود آمده است و در تلاش هستیم که این پرداختی‌ها جبران شود و خروج پزشک از این طرح را نداشته باشیم البته در این مورد سازمان‌های بیمه‌گر هم باید تلاش جدی داشته باشند.

گل علیزاده در خصوص بدهی بیمه‌ها گفت: تا پایان امسال سازمان‌های بیمه گر سلامت ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارند و به اندازه تمامی این کسری‌ها بدهکار هستند و اگر کل بودجه سال ۹۴ را داشته باشند تنها باید به بدهی های خود اختصاص دهند از این رو بیمه‌ها باید وابستگی خود را به دولت برای تامین منابع کم کنند تا با بودجه جدید بتوانند دغدغه‌ها را مرتفع گردانند.