نرخ پایین خودکشی درایران نسبت به کشورهای دیگر/ممنوعیت برخورد سلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن موسوی چلک افزود: قرص برنج یکی از روش های خودکشی است و آنچه باید مهم قلمداد شود، عواملی است که منجر می شود فرد اقدام به این کار کند و اگر قرص برنج نباشد، فرد روش دیگری را انتخاب می کند.

وی تصریح کرد: نرخ خودکشی در ایران به نسبت کشورهای دیگر چندان بالا نیست؛ در طول ۱۵ سال اخیر نرخ خودکشی در ایران بین ۵، ۶ تا ۷ در ۱۰۰ هزار نفر بوده ولی حتی یک مورد نیز می تواند برای ما آماری زیاد باشد.

موسوی چلک گفت: آمارهای رسمی در حوزه اقدام به خودکشی واقعی نیست؛ چرا که بسیاری موارد به منظور استفاده از دفترچه بیمه ثبت نمی شود ولی در نهایت باید گفت خودکشی معلولِ عوامل دیگری است که اگر مدیریت نشوند، شاهد سایر آسیب های اجتماعی نیز خواهیم بود.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد که اقدام به خودکشی کرده اند، از این اقدام پشیمان هستند و این ندامت نشان می دهد، بخش عمده این کار ناشی از جهل و عدم توانایی و عدم شناخت منابع اجتماعی است و بخشی دیگر به این مسئله باز می گردد که سواد اجتماعی برای زندگی در شرایط امروز باید بیش از هر زمان دیگر مورد توجه باشد.

موسوی چلک آگاهی دادن به جای ممنوعیت را راهکاری مفید خواند و افزود: رویکرد سلبی مناسب نیست؛ موضوعات اجتماعی از جمله اقدام به خودکشی با اینگونه برخوردهای قهری مدیریت نخواهد شد چون ۳۷ سال این تجربه را در کشور داشته ام.

رئیس انجمن مددکاران ایران خاطرنشان کرد: ما باید مهارت گفت وگو را میان خودمان افزایش دهیم؛ خواسته ها را بیان کنیم و مشورت بگیریم. فراموش نکنیم اگر گفت وگو با آداب خود همراه باشد، بیشترین تاثیر را در پدیده هایی همچون خودکشی خواهد داشت.