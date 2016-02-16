نمایشگاه صنعت ساختمان در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، سه شنبه در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، علی پرزحمت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان و جمعی از صنعتگران نهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین گشایش یافت و فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه ۴۰ واحد تولیدی و بازرگانی، از استانهای تهران، البرز، زنجان و قزوین آخرین تولیدات و دستاوردهای خود را در بخش صنعت ساختمان در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

انواع کاشی و سرامیک، شیرآلات ساختمانی، لوله های پلی اتیلن، وسایل برقی و درب و پنجره های چند جداره، وسایل زینتی، سازه های فلزی، روشنایی، مصالح ساختمانی در فضایی بالغ بر ۳۸۰۰ مترمربع به نمایش درآمده است.

نمایشگاه صنعت ساختمان از امروز ۲۷ بهمن تا ۳۰ بهمن در نمایشگاه بین المللی قزوین برای بازدید علاقمندان دایر است و شهروندان می توانند از ساعت ۱۵ الی ۲۱ از این نمایشگاه واقع در بلوار امام خمینی قزوین جنب صدا وسیما دیدن کنند.

هادی نیک فطرت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین در این مراسم گفت: ارائه توانمندی های مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید مشارکت کنندگان و تولیدکنندگان، سنجش توان رقابت و افزایش تبلیغ مصالح مرغوب در سطج استان، بازاریابی و اشنایی متخصصان با تکنولوژی روز صنعت ساختمان از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.