هفته آینده ۶ رام قطار شهری تحویل ۳ کلان شهر کشور می شود

هوشنگ خندان دل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت لایحه مدیریت شهری گفت: این لایحه چند ماهی است در کمیسیون های دولت به ویژه کمیسیون کلان شهرها در حال بررسی است.

معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه در سال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مترو در کلان شهرها پرداخت شده است، گفت: هم اکنون مترو در شهرهای اصفهان، تبریز و شیراز راه اندازی شده است و توان خود را صرف توسعه این ریل ها می کنیم. در چند روز آینده به هر کدام از این سه شهر ۲ رام قطار (۳۰ واگن) تحویل می دهیم. البته در مترو ۶ رام قطار در گمرک داریم که برای همین سه شهر در نظر گرفته شده است.

خندان دل در مورد نوسازی تاکسی های فرسوده در کشور گفت: بر اساس تصمیم دولت ۹۰ هزار تاکسی در کشور نوسازی می شوند که مهلت ثبت نام در این هفته تمدید شده است. در این دوره تاکسی هایی که تا قبل از سال ۸۴ تولید شده اند را ثبت نام می کنیم و اگر به سقف مورد نظر نرسید سال ۸۵ را ثبت نام می کنیم.

به گفته وی تمام تاکسی های فرسوده قبل از سال ۸۴ حدود ۹۷ هزار دستگاه است.

وی در پاسخ به اینکه آیا فعالیت و تردد تاکسی های فرسوده را ممنوع می کنید، گفت: بر اساس قوانین کشور تاکسی ها باید ۱۰ سال کار کنند و پلیس می تواند طبق قانون از تردد آنها جلوگیری کند.