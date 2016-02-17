محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که میزان رشد بخش صنعت کشور را در سه فصل پیاپی، منفی اعلام کرده است، گفت: آمار رشد صنعتی را باید بانک مرکزی اعلام کند و در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، این در حالی است به دلیل اینکه تحریم‌ها پابرجا بود، امسال نیز بخش صنعت کشور با کمبودهایی مواجه بود که همین امر، باعث عدم رشد این بخش شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته یقین داریم که از ابتدای سال ۹۵ بخش صنعت کشور، با توجه به شرایط پیش آمده، فعال‌تر خواهد شد ولی اینکه رشد بخش صنعت کشور در زمستان چه وضعیتی دارد، باید اجازه داد تا آمارهای بانک مرکزی منتشر شود.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هفته گذشته در گزارشی رسمی به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرد که رشد بخش صنعت کشور برای سومین فصل متوالی، منفی شده است و با توجه به روند واردات کشور، به نظر می‌رسد زمستان نیز این رشد منفی بوده و رکود هم تشدید شود.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهرات در بیان جزئیات این گزارش گفته است: رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ منفی ۲۴.۸ درصد شده است که حکایت از بروز رشد زیر صفر تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد.

به گفته وی، شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد منفی را نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹ درصدی مواجه بوده است.