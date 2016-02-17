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۲۸ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۳۸

استاندار کردستان:

تعیین تکلیف مواد فاسد شدنی قاچاق کردستان ضروری است

تعیین تکلیف مواد فاسد شدنی قاچاق کردستان ضروری است

سنندج - استاندار کردستان گفت: در آینده نزدیک مواد فاسد شدنی قاچاق تغیین تکلیف شوند تا بیت المال در این بخش آسیب نبیند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: امحای مواد فاسد شدنی خسارت بالایی را برای استان دارد و از این رو  باید قبل از فساد آنها تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در حال حاضر رسیدگی به پرونده ‌های قاچاق کالا که برای سلامت انسان و محیط ‌زیست مضر اند باید در اولویت قرار گیرد تا شاهد خسارات کمتری باشیم.

استاندار کردستان بیان کرد: امروز قاچاق کالا و ارز به گونه های مختلف به اقتصاد استان لطمه وارد کرده است و از تمامی دستگاه های اجرایی باید با آن برخورد کنند.

زاهدی یادآور شد: بازگشت کالاهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده به کردستان به مبدا امکان‌ پذیر نیست و متاسفانه بسیاری از این کالاها قاچاق هستند و به اقتصاد استان و خانوارها آسب می زند.

وی ادامه داد: برخورد جدی با قاچاق خشکبار، گل و گیاه و میوه به طور جد در دستور کار نیروهای انتظامی و گمرک و دستکاه های مربوطه قرار بگیرد چرا که این کالا ها با سلامت جسمی مردم مرتبط است.

استاندار کردستان گفت: همچنین ورود و خروج انواع حیوانات وحشی و اهلی بدون مجوز به استان ممنوع است و با افرادی که قصد خروج گونه های منحصر به فرد را دارند به شکل بسیار جدی برخورد شود.

زاهدی اظهار داشت: انجام رایزنی‌ های لازم برای امحای سم‌ های موجود در انبار اموال تملیکی استان ضروری است و برخورد با قاچاقچیان  و واردکنندگان مواد محترقه در مرزهای استان باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 3558960

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