تعیین تکلیف مواد فاسد شدنی قاچاق کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: امحای مواد فاسد شدنی خسارت بالایی را برای استان دارد و از این رو باید قبل از فساد آنها تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در حال حاضر رسیدگی به پرونده ‌های قاچاق کالا که برای سلامت انسان و محیط ‌زیست مضر اند باید در اولویت قرار گیرد تا شاهد خسارات کمتری باشیم.

استاندار کردستان بیان کرد: امروز قاچاق کالا و ارز به گونه های مختلف به اقتصاد استان لطمه وارد کرده است و از تمامی دستگاه های اجرایی باید با آن برخورد کنند.

زاهدی یادآور شد: بازگشت کالاهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده به کردستان به مبدا امکان‌ پذیر نیست و متاسفانه بسیاری از این کالاها قاچاق هستند و به اقتصاد استان و خانوارها آسب می زند.

وی ادامه داد: برخورد جدی با قاچاق خشکبار، گل و گیاه و میوه به طور جد در دستور کار نیروهای انتظامی و گمرک و دستکاه های مربوطه قرار بگیرد چرا که این کالا ها با سلامت جسمی مردم مرتبط است.

استاندار کردستان گفت: همچنین ورود و خروج انواع حیوانات وحشی و اهلی بدون مجوز به استان ممنوع است و با افرادی که قصد خروج گونه های منحصر به فرد را دارند به شکل بسیار جدی برخورد شود.

زاهدی اظهار داشت: انجام رایزنی‌ های لازم برای امحای سم‌ های موجود در انبار اموال تملیکی استان ضروری است و برخورد با قاچاقچیان و واردکنندگان مواد محترقه در مرزهای استان باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.