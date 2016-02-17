علی اصغر جمعه ای در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دیدار خود با سفیر تاجیکستان طی روز گذشته در محل این سفارت خانه در تهران بمنظور بسط و توسعه روابط تجاری استان با این کشور، حضور و مشارکت فعالان اقتصادی سمنان در کشور تاجیکستان را تاثیر گذار ارزیابی و بیان کرد: کشور تاجیکستان دارای مزیت های تجاری گوناگونی است و این فرصتی مناسب برای صنعتگران استان است تا در این کشور نسبت به بازاریابی و یا سرمایه گذاری مشترک اقدام کنند.

وی محوریت همکاری استان سمنان را در بخش صنعت و معدن ارائه کرد و بیان داشت: پتانسیل های صنعت و معادن استان برای همکاری متقابل بسیار توانمند است و فعالان اقتصادی این استان آمادگی همکاری مشترک منجمله انتقال صنایع و سرمایه گذاری مشترک را اعلام کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان استعدادهای کشاورزی تاجیکستان را بسیار مستعد بیان کرد و ادامه داد: تاجیکستان در صنعت کشاورزی بسیار توانمند بوده و استان سمنان هر چند که کویری است ولی قابلیت های کشاورزی بسیار منحصر بفردی دارد.

جمعه ای همچنین با اشاره به مواضع نعمت الله امام زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، از آمادگی همکاری های تجاری این کشور با استان سمنان خبر داد و بیان کرد: وی شرایط پیش رو روابط دو کشور با فرهنگ و زبان مشترک را برای توسعه اقتصادی هموار ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: امام زاده در این دیدار، صنایع استان سمنان را قابل توجه ارزیابی کرد و خواستار برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع در دو کشور برای سرعت ببخشیدن به افزایش همکاری دوجانبه شد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: طی این مذاکرات دو جانبه مقرر شد تا اولین نمایشگاه توانمندی های اقتصادی و بازرگانی استان در شهر دوشنبه و خجند تاجیکستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ برگزار شود.