زمان مناسب سونوگرافی بارداری/ توصیه به مادران بالای ۳۵ سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر لیلا نظری در اولين كنگره چالش هاي بالینی در مامایی، زنان و نازایی که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، گفت: غربالگري هاي سه ماهه اول و دوم، سونوگرافي و تست هاي تشخيصي بايد در زمان مناسب انجام شود تا بتوان با تشخيص دقيق بيماري، از تولد نوزادي با آنومالي هاي زياد پيشگيري كرد.

وی اظهار كرد: غربالگري هاي دوران بارداري براي سنجش سلامت جنين دو نوع است كه در سه ماهه اول و در سه ماهه دوم انجام مي شود و شامل برخي تست هاي خوني است كه طي آن خون مادر بررسي مي شود.

نظری افزود: همچنين يک سونوگرافي كه در آن چند معيار بررسي مي شود كه مهمترين آن بررسي اندازه استخوان بيني است كه اگر در آن استخوان بيني كودك ديده شود مشكلي وجود ندارد اما اگر ديده نشود احتمال وجود برخي سندرم ها وجود دارد كه شايعترين آنها سندروم دان است.

وی ادامه داد: غربالگري سه ماهه اول جزو مواردي است كه بايد انجام شود اما اگر مشكلي در اين غربالگري ديده شد، نمي توان تنها با اين غربالگري تاييد كرد كه بيماري وجود دارد بنابراين نياز به انجام غربالگري در سه ماهه دوم است.

نظری تصريح كرد: اگر در غربالگري دوم نيز مشكلي ديده شد، لازم است كه آمنيوسنتز به عنوان يک تست تشخيصي انجام شود.

وی در مورد عوارض ناشي از اين غربالگري ها گفت: غربالگري ها به دليل اينكه تست هاي تهاجمي نيستند و آسيبي به جنين و مادر نمي زنند، بسيار مفيد هستند و هيچ عارضه اي براي مادر و جنين ندارند.

نظری افزود: همچنين از آنجايي كه هزينه چنداني ندارند، مي توان به راحتي بيماري هاي احتمالي جنين را تشخيص داد و بعد از تشخيص به انجام اقدامات لازم در اين رابطه پرداخت.

وی با بيان اينكه سونوگرافي بايد در حدود ۱۱ تا ۱۲ هفتگي بارداري انجام شود زيرا اگر زودتر يا ديرتر انجام شود، ارزشي ندارد، اظهار داشت : اگر جواب آن مثبت باشد، بايد به سرعت غربالگري سه ماهه دوم و تست هاي تشخيصي انجام شود تا اگر مشكلي تشخيص داده شد، با اجازه پزشكي قانوني ختم بارداري صورت گيرد.

نظری گفت: بسياري از سندرم ها به ويژه سندرم دان، بيماري هاي خوني مانند هموفيلي و بيماري هاي ارثي در اين غربالگري ها مورد بررسي قرار مي گيرند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، هدف از انجام غربالگري ها را پيشگيري از تولد نوزادي با آنومالي هاي زياد دانست و افزود: در واقع مي توان با هزينه كمتر و روش هاي ساده تر و با اجازه ختم حاملگي از تولد يك نوزاد با آنومالي هاي زياد و تحميل هزينه هاي مالي و رواني بر خانواده ها و جامعه جلوگيري كرد.

نظري تاكيد كرد : البته غربالگري ها به تنهايي نمي توانند وجود يك بيماري را تاييد كنند بنابراين لازم است تست هاي تشخيصي نيز در كنار آنها انجام شود.

وی با بيان اينكه هرچه سن مادر بيشتر باشد، احتمال اينكه تست هاي غربالگري مثبت باشد، بيشتر است، افزود: لازم است مادران باردار به اين مسئله توجه داشته باشند كه اگر پزشک آنها توصيه به انجام غربالگري و تست هاي تشخيصي كرد، حتما اين كار را انجام دهند و نسبت به اين موضوع بي تفاوت نباشند.

نظري گفت: اگر مادر سن بالاي ۳۵ سال داشته باشد، سابقه فاميلي بيماري هاي ارثي وجود داشته باشد و يا يكي از زوجين بيماري خاصي داشته باشند بايد حتما اين غربالگري ها را انجام دهند و حتي در برخي موارد به دليل حساسيت موضوع توصيه مي كنيم كه از همان ابتدا تست هاي تشخيصي را انجام دهند و زمان طلايي تشخيص بيماري را با انجام غربالگري ها از دست ندهند.

وي تاكيد كرد: غربالگري سه ماهه اول و سه ماهه دوم بايد با هم تجميع شوند و اگر مثبت باشند حتما بايد با تست هاي تشخيصي بررسي هاي بيشتر صورت گيرد.

در افتتاحیه این کنگره که با حضور دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ۱۶ مهمان خارجی برگزار شد از پیشکسوتان رشته زنان و زایمان دکتر محمد متین، دکتر پرویز قره خانی ، دکتر حشمت اله ازهر، دکتر رضا مشایخی، دکتر مصطفی اعتماد زاده ، دکتر احمدرضا کرمی ، دکتر رضا راستی ، دکتر سید علی حسینی، دکتر حمید بهنیا، دکتر زهره شاهوردی، دکتر میتراپارسا پورمقدم، دکتر سید افسر شرفی و دکتر افاسنه فداییان، تقدیر شد.

اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است.