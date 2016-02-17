جمشید حمزهزاده رئیس جامعه هتلداران کشور درباره نرخ اتاق هتلها در ایام نوروز ۹۵ به خبرنگار مهر گفت: بیشتر هتلها حتی از نرخی که قبلا اعلام کرده بودند بیشتر تخفیف میدهند. برخی از شهرهای پرگردشگر مانند بندرعباس، مشهد و کیش بسیاری از هتلهایشان نیز تا ۳۰ درصد نیز تخفیف میدهند. ما به زودی جدول تخفیفات هتلها را اعلام می کنیم.
در صورت گرانی، اعتراض کنید
وی گفت: بنابراین نه تنها نرخ هتلها در بعضی از استانها افزایش ندارد بلکه از نرخ مصوب پایینتر نیز اعلام کردهاند. نرخ اتاق هتلها در نوروز ۹۵ نسبت به دی ماه سال ۹۳، ۱۲درصد افزایش نرخ به صورت میانگین داشته است. سیاست ما بر این است که به سمت ارائه تخفیف بیشتر پیش برویم.
حمزهزاده درباره اعتراض مسافران به نرخ هتلها گفت: سایت جامعه هتلداران به نشانی hoteldaran.com فرم خاصی تحت عنوان اعتراض مسافران طراحی شده تا مسافران هتلها اعتراض خود را درباره گران فروشی از نرخ مصوب، کیفیت خدمات و یا حتی نحوه برخورد کارکنان با ما در میان بگذارند و ما نتیجه را بلافاصله به آنها اطلاع میدهیم.
جلسه جامعه هتلداران با نایب رئیس مجلس
رئیس جامعه هتلداران کشور همچنین از جلسه اخیر اعضای جامعه هتلداران با ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه مشکلات حوزه گردشگری و اختلافاتی که با سازمان میراث فرهنگی پیدا کردیم و مدیران این سازمان به جای تعامل، ساز تقابل را زده اند مطرح کرده ایم.
وی افزود: نظر آقای ابوترابی هم بر این بود که گردشگری جزو یکی از محورهای توسعه کشور است پس باید کمک کنیم مشکلات آن حل شود.
حمزهزاده خبر داد: مقرر شد تا جلسات مستمری با کمیسیونهای گردشگری مجلس داشته باشیم و به عنوان تشکلهای گردشگری تعامل ارزنده ای با مجلس برای سالهای بعد داشته باشیم تا مشکلات گردشگری را با تصویب قوانین مناسب حل کنیم.
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