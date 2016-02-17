ذرات گرد و غبار طی برنامه ای ۵ ساله در ایلام کنترل می شوند

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان دو میلیون هکتار مساحت دارد که ۶۴۱ هزار هکتار جنگل، ۱۱۴ هزار هکتار مرتع و بیابان دارد و حدود ۴۲۴ هزار هکتار آن مناطق تحت‌الشعاع بیابان‌زدایی است.

وی با اشاره به اینکه میزان اراضی تحت شعاع مناطق بیابانی در این استان، ۲۱ درصد مساحت استان را شامل می شود، گفت: ۱۴۰ هزار هکتار از مساحت شهرستان دهلران بیابانی است و این شهرستان دارای بیشترین سطح بیابان در استان ایلام است.

احمدی اظهار داشت: متأسفانه در سال­های اخیر خشکیدگی درختان بلوط یکی از مهم‌ترین معضلات استان بوده که این واقعه به دلایل مختلف ازجمله گرد و غبار، کهن‌سالی درختان بلوط، بیماری و...اتفاق افتاده است.

مدیر کل منابع طببعی استان ایلام با اشاره به اینکه بر اساس آمار بیش از ۶۰ هزار هکتار از جنگل های استان بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد دچار خشکیدگی شده اند، افزود: با هدف گذاری انجام شده در سال ۹۳ و امسال در مجموع ۱۰ هزار هکتار جنگل کاری در مناطق مورد نظر (مرزها) صورت گرفته است.

احمدی فزود: استان ایلام به سبب مرزهای طولانی ۴۳۰ کیلومتری با کشور عراق از کانون های اصلی و عمده پدیده ورود ریزگردها است و همواره در معرض ورود این پدیده و آسیب های انسانی، طبیعی، زیست محیطی و اقتصادی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بر پایه یک تفاهم‌نامه از سال آینده سالیانه یک میلیون اصله نهال به منظور جنگل‌کاری در مناطق هم مرز با ایران به عراق صادر می‌شود، گفت: برای کاهش بیابان‌زایی، کنترل گرد و غبار و افزایش سطح جنگل‌کاری در این استان طرح‌های «جم آب» و ایجاد کمربندی سبز در مناطق صفر مرزی در حال اجراست.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود که با برنامه ای پنج ساله بتوان ورودی ذرات گرد و غبار را خارج از مرزهای استان کنترل کرد.