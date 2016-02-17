به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا گلستانی زاده در ارتباط تلفنی با برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان اینکه در ۹ ماهه نخست امسال ۱۵ هزار تن میوه قاچاق کشف شده است، اظهارداشت: این رقم در مقایسه با سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش داشته است که ۲۴۰۰ تن آن به میوه هایی از جمله پرتقال، لیمو ترش و سیب اختصاص دارد.

وی گفت: امسال فقط از جنوب کشور ماموران، ۵۴ تن پرتقال و لیمو ترش قاچاق را کشف کردند. وی افزود: در مورد دیگری محموله ای که قرار بود از بندر شهید رجایی به مقصد ترکمنستان ترانزیت شود، در حال تخلیه در تهران کشف شد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علت افزایش قاچاق میوه در کشور را ورود این محصول در کنار دیگر کالاها از طریق ۳ هزار کانتینری که وارد گمرک می‌شوند، دانست و افزود: امکان بازدید همه این کانتینرها وجود ندارد.

گلستانی زاده اظهارداشت: اما برای کنترل قاچاق کوله بری با هماهنگی نیروی انتظامی در شرق کشور اقداماتی صورت گرفته است که در روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود. وی افزود: موضوع قاچاق را باید پیش از مبادی تا سطح عرضه کنترل کرد و اینکه واحدهای صنفی غیر قابل کنترل است قابل قبول نیست.

هشدار نسبت به ورود آفات ناخوانده به کشور

در ادامه رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: به جز موز، انبه، آناناس و نارگیل ورود دیگر میوه‌ها و مرکبات ممنوع و قاچاق است. رضا نورانی با اشاره به پیامدهای ورود میوه قاچاق به کشور، افزود: برای محصولات قاچاق شده هیچگونه عوارض و گمرکی پرداخت نمی‌شود، این محصولات آفات ناخوانده را وارد کشور می‌کنند و از طرفی مصرف کننده نمی داند محصولی که آن را خریداری می کند، سالم است.

وی گفت: ایران قطب محصولات باغی است و در بسیاری از محصولات رتبه یک تا هفت در تولید این محصولات را به خود اختصاص داده است اما هنگامی که محصولی دچار آفت می شود و واردات و صادرات آن مدیریت نمی شود شاهد چنین اوضاعی هستیم.

نورانی تصریح کرد: در سال جاری سیب درختی و کیوی بیش از حد نیاز مصرف داخلی است، از طرفی صادرات به کندی صورت می‌گیرد و کشورهای عربی محصولات صادراتی ما را به داخل کشور عودت داده اند. از این رو، پیشنهاد دادیم سیب را به پاکستان صادر کنیم و در قبال آن نارنگی از آن کشور وارد کنیم اما هنوز پاسخی نگرفته ایم.

وی گفت: حجم پرتقال قاچاقی که سال گذشته وارد کشور شد، می‌توانست ۳۰ میلیون دلار درآمد نصیب کشور کند. نورانی با بیان اینکه بسیاری از واردات در کشور براساس نیاز مصرف کنندگان نیست، گفت: در ۱۰ ماه نخست امسال ۵۷۳ هزار تن موز به ارزش ۵۰ میلیون دلار وارد کشور شد که مطابق با مصرف داخلی نیست. در چنین شرایطی مسئولان باید نیاز را بررسی کنند و متناسب با آن مجوز واردات و صادرات را بدهند تا هم شاهد تنظیم بازار و هم جلوگیری از آفات ناخواسته باشیم.

به گفته نورانی، اینکه یک محصولی قاچاق اعلام بشود و یا به یکباره مقابل صادرات و یا واردات بایستیم، به تنظیم بازار کمکی نمی‌کند.

سود میوه‌های قاچاق ۵ برابر قیمت تمام شده

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران هم در این برنامه گفت: سود میوه های قاچاق برای قاچاقچیان پنج برابر قیمت تمام شده است، از این رو افراد سود جو را ترغیب به قاچاق می کند.

حسین مهاجران افزود: بیش از ۲۰ نوع میوه قاچاق وارد کشور می شود و امروز شاهد قاچاق لیمو ترش و سیر هستیم در صورتی که ما لیمو سنگی در داخل کشور تولید می کنیم و سیر ایران بهترین سیر دنیاست.

وی گفت: ده‌ها نوع میوه از طریق ترکیه به داخل کشور قاچاق می‌شود و ما امروز شاهد ورود کدو حلوایی، شاه بلوط، آووکادو و پرتقال مصری هستیم که نیمی از آن تفاله است.

مهاجران با اشاره به مشکلات موجود در زمینه مبارزه با قاچاق میوه، اظهارداشت: براساس قوانین، نهادهای مسئول برای محموله به ارزش زیر یک میلیون تومان پرونده تشکیل نمی‌دهند و فقط آن را کشف و ضبط می‌کنند، از طرفی به مرزنشینان اجازه داده شده در حاشیه مرزها به اندازه مصرفشان وارد کنند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان عمده نیز محصولات باغی را با تریلی وارد کشور می‌کنند و در حاشیه تهران، آن را داخل سردخانه ها قرار می‌دهند، سپس به شکل خرد آن را به بازار عرضه می کنند.

مهاجران افزود: در منطقه مهاباد و اشنویه که قطب تولید سیب کشور است و در نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد، سیب در بسته بندی‌های شکیل از ترکیه وارد می‌شود.

در ادامه مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: روند بررسی پرونده های قاچاق میوه در گشت‌های مشترک با بازرسان سازمان حمایت از سرعت مناسبی برخوردار است و پرونده‌هایی نیز که وارد سازمان تعزیرات حکومتی می شود، ظرف یک ماه بررسی می‌شود.

عبدالمجید اجتهادی افزود: البته تعداد پرونده های تشکیل شده در قبال حجم قاچاق صورت گرفته بسیار ناچیز است. وی گفت: براساس ماده ۱۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از ۲۶ آبان سال‌جاری لازم الاجرا شده است، قانون‌گذار این اختیار را به بازرسان داده که با محموله هایی به ارزش زیر یک میلیون تومان نیز برخورد کنند که این قانون به ما امکان برخورد می‌دهد.