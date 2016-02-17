گل زده در خانه حریف مهم است/ به نیمکت پاریسن ژرمن رشک می برم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی سه شنبه شب با نتیجه ۲ بر یک مقابل پاریسن ژرمن در دیدار خارج از خانه تن به شکست داد. این نخستین شکست «گاس هدیدینک» از زمان جایگزینی ژوزه مورینیو به حساب می آید.

هیدینک در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: البته نتیجه خوبی نگرفتیم. اما گل زده در خانه حریف اهمیت دارد. اگر بتوانیم از این فرصت در استمفوردبریج استفاده کنیم، شکست بازی رفتمان بیاهمیت تلقی می شود.

سرمربی هلندی چلسی گفت نسبت به نیمکت تیم فوتبال پاریسن ژرمن رشک می برد. گل برتری پاریسن ژرمن را «ادینسون کاوانی» وارد دروازه چلسی کرد که به عنوان بازیکن نیمکت نشین وارد میدان شده بود.

وی گفت: آنها نیمکت بسیار قدرتمندی دارند و من کمی به آن رشک می برم.