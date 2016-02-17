بیماران مبتلا به سرطان خون با ایمنی درمانی بهبود یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، برداشتن سلول های ایمنی از بدن و تربیت آنها به منظور مقابله با سلول های سرطانی و باز تعریف سلول های ایمنی به بدن می تواند روشی برای درمان بیماری های مهلک باشد.

یکی از روش های مقابله با سلول های سرطانی، «ایمن درمانی» است که در این شیوه سلول های T (نوعی گلبول سفید) از بدن گرفته می شوند و با استفاده از مولکول های پرتوان موسوم به «CARs» و از طریق انتقال ژن قدرت آنها افزایش می یابد.

زمانیکه سول های T حاوی مولکول های پرتوان به بدن از طریق رگ باز می گردند قادر به تشخیص پروتئین های خاص در سلول های سرطانی هستند که خود را به آنها نزدیک و به طور مستقیم شروع به کشتن سلول های سرطانی می کنند ضمن اینکه این سول های مهندسی شده بعد از بازگشت به بدن قادر به تکثیر شدن نیز هستند.

در همین حال محققین مرکز تحقیقات سرطان «سیاتل» آمریکا با توسعه این روش توانستند از تعداد ۲۹ نفر از بیمارانی که مبتلا به سرطان خون حاد بودند، ۲۷ نفر از آنها را بهبود دهند و دیگر اثری از سلول های سرطانی در مغز استخوان آنها نبود. این در پزشکی بی سابقه است.

دکتر ریدل محقق این پروژه می گوید: «دلایل زیادی برای خوش‌بینی وجود دارد، دلایل زیادی برای بدبینی وجود دارد. مثل پرتو درمانی یا شیمی درمانی، ایمنی‌درمانی زندگی همه را نجات نخواهد داد، اما من فکر می‌کنم ایمنی‌درمانی به ستون درمان سرطان بدل خواهد شد.»

محققین این مرکز در حال مطالعه بیشتر به منظور ایمن و کارآمدتر کردن «سول های T» مهندسی شده حاوی مولکول های پرتوان هستند چون زمانیکه سلول های T به بدن باز می گردند ماده شیمیایی «سیتوکین» تولید می کنند که منجر به تب بالا، افت فشار خون و مرگ می شود.